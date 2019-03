Jon Knuts tidiga mål blev avgörande för Leksand. Foto: JESPER ZERMAN/Bildbyrån

Efter endast två och en halv minut gjorde Jon Knuts 1-0 till Leksand. Vad varken han, eller någon annan visste då var att det skulle bli matchavgörande.

Ett riktigt klassikermöte bjöds det på i kväll på Hovet. AIK och Leksand slåss om att få möta Mora i SHL-kvalet.

Rond ett gick till Leksand och man har nu chansen att avgöra playoff-serien hemma i Tegera Arena.

– Jag trodde AIK skulle sätta ännu mer tryck och det är klart jag hade önskat lite mer offensiv från oss. Men vi spelade för att vinna, säger Leksands tränare Roger Melin.

Jon Knuts gjorde mål i matchens första riktiga chans och höll sedan undan hela matchen. Martin Karlsson kunde senare sätta 2-0 i tom kasse.

AIK fick visserligen in ett mål med en halv minut för att knäcka storspelande Axel Brages nolla. Det var dock alldeles för sent och Leksand vann första matchen.

– De gånger vi gör missar, kan jag göra bra räddningar. Något ska man väl bidra med, säger Axel Brage till C More.

– Väldig lättnad att vinna, det var ganska pressat där ett tag.

Dalalaget går just nu mot ett möte med Mora i direktkval till SHL. I sådana fall skulle det bli det tredje året i rad som lagen möts i SHL-kvalet.

AIK – Leksand 1-2 (0-1,0-0,1-1)

AIK: Mathias From

Leksand: Jon Knuts, Martin Karlsson