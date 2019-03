Efter endast två och en halv minut gjorde Jon Knuts 1-0 till Leksand. Vad varken han, eller någon annan visste då var att det skulle bli matchavgörande. Ett riktigt klassikermöte bjöds det på i kväll på Hovet. AIK och Leksand slåss om at

Alexander Lindelöf har tagit ett stort kliv under säsongen. Han stod för sin bästa säsong i karriären, så bra att han nu ska vara klar för SHL-spel med Brynäs. Detta enligt Mr. Madhawk. Västerås ser ut att tappa flera spelare till SHL.

Tidigare under fredagen stod det klart att Ludvig Nilsson lämnar Brynäs. Nu uppges han vara intressant för flera andra SHL-klubbar, speciellt för Timrå. – Jag kan bekräfta att ”Nubben” visat intresse, men han är inte klar, säger Nilsso

Idag 18:46

Henrik Karlsson hade ingen bra dag på jobbet i KHL:s slutspel, Gagarin Cup. Han byttes in och släppte in ett mål från motståndarnas blålinje när hans lag Barys Astana slogs ut ur slutspelet. Barys Astana låg under med 1-3 i matcher och