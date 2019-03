Avangard Omsk leder med 3-1 i matcher mot Barys Astana. Men Viktor Stålberg kan missa avgörandet. Han stängs av en match för en boarding.

Efter en fin start på säsongen i Zug, med sju poäng på tio matcher, lämnade Viktor Stålberg Schweiz för Ryssland den här säsongen. Det har dock inte lossnat rent poängmässigt i Omsk. På 29 KHL-matcher sköt han sju mål och noterade elva poäng. I slutspelet har han 1+2 på åtta matcher.

Omsk har gått stark och är framme i konferenssemifinal, där de leder med 3-1 i matcher mot konferenstvåan Barys Astana. Men när Omsk kan säkra en plats i konferensfinalen får Viktor Stålberg inte vara med.

Stanley Cup-vinnnaren stängs nämligen av en match för en boarding. Avstängningen bekräftas av KHL själva. Stålberg är alltså spelklar igen till en eventuell match sex, eller till den första konferensfinalen.

