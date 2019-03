Alexander Steen noterades för tre assist i St. Louis Blues 5–2-seger över Detroit Red Wings. Det tog in veteranen i ett exklusivt sällskap. Tillsammans med pappa Thomas Steen är han nu ett av blott fyra far och son-par som nått 600 poäng i ligans historia.

– Det är något att se tillbaka på senare, säger Steen den yngre till nhl.com.

Gordie och Mark Howe.

Bobby och Brett Hull.

Peter och Paul Statsny.

Och nu Thomas och Alexander Steen.

I natt spelade Steen den yngre in sig själv och pappa Thomas i det här exklusiva sällskapet genom att bli det fjärde far och son-paret att båda ha nått 600 poäng i NHL. Detta genom att stå för tre assist – samtliga till mål av den ryske forwarden Ivan Barbasjev – när St. Louis Blues besegrade Detroit Red Wings med 5–2.

35-åringens andra assist i matchen var hans 600:e poäng i karriären. Därmed är 35-åringen den 17:e svensken i NHL-historien att nå den milstolpen.

– Det är något att titta tillbaka på senare. Det är coola namn att vara där med, och speciellt då att vara där tillsammans med Statsnys är lite extra speciellt, säger Steen till nhl.com apropå det exklusiva sällskapet där hans tidigare lagkamrat och gode vän Paul Stastny också har en plats.

Alex Steen joins father Thomas (817) with 600+ NHL points, becoming the fourth father-son duo to do so. #stlblues

Gordie (1,850) and Mark Howe (742)

Bobby (1,170) and Brett Hull (1,391)

Peter (1,239) and Paul Stastny (676) are the others.

— Lou Korac (@lkorac10) March 22, 2019