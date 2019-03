Bert Robertsson inleder idag sitt sista slutspel som tränare för Skellefteå. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Skellefteå AIK hade en av sina ojämnaste grundserier sedan klubben tog steget upp till svensk ishockeys finrum 2006. Efter en stark avslutning kravlade man sig över kvartsfinalsstrecket och efter 52 omgångar landade man på en femteplats i SHL-tabellen. I dag drar kvartsfinalserien mot Djurgården igång och för Skellefteåtränaren Bert Robertsson blir det en sista slutspelsresa med gänget.

– Vi vet om att det kommer att bli en riktig holmgång och det är roligt på alla sätt och vis, säger Robertsson till hockeysverige.se.

Skellefteå AIK har varit lite av en maktfaktor i svensk ishockey de senaste säsongerna. Västerbottningarna har varit i sju SM-finaler med två SM-guld som facit under de senaste åtta säsongerna. Den här säsongen har dock laget varit svårt att känna igen under stora delar av säsongen och under vissa perioder låg laget till och med utanför någon av de tio slutspelsplatserna.

Skellefteås karismatiske tränare Bert Robertsson har varit en stor del av klubben sedan ankomsten 2011 och menar att just jämnheten i spelet har varit en av lagets stora svagheter den här säsongen.

– Det har tagit tid att sätta laget, färdriktningen och strukturen för hur vi ska jobba. Det är processer som pågår i alla lag och för oss tog det lite längre tid än vad vi kanske hade räknat med, säger Robertsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Man ska veta att vi har haft stora omställningar i föreningen. Tommy (Samuelsson) kom in som ny huvudtränare inför säsongen och under säsongen har vi fått in en ny sportchef (Niclas Lundkvist). Samtidigt fick vi också in många nya, ledande spelare inför säsongen. Omsättningen har varit ganska ordentlig på många positioner i föreningen, inte bara på isen, så det tror jag är en del till att vi varit lite ojämna.

Efter en stark avslutning på grundserien, där man avslutade med sju raka segrar, lyckades dock Skellefteå lyfta i tabellen. När 52 omgångar skulle summeras landade västerbottningarna på en femteplats i tabellen, en notering som Robertsson är nöjd med.

– Det är klart att vi är nöjda med det. Man ska ha en jäkla respekt för att komma topp sex i den här ligan, speciellt med tanke på hur tabellen sett ut under säsongen. Kring jul var det nog inte många som trodde att vi skulle hamna där, men vi själva hittade sätt att jobba vidare på och hittade strukturen till slut. Bitarna har fallit på plats, vilket så klart känns bra nu inför slutspelet, menar Robertsson.

”HAR BRA KOLL PÅ DJURGÅRDEN”

Skellefteå går in i slutspelet under eftermiddagen, då man öppnar kvartsfinalserien mot Djurgården på bortais. För Bert Robertsson blir slutspelet hans sista som ledare för Skellefteå AIK för den här gången. Tidigare under säsongen stod det klart att han och Skellefteå inte kommit överens om en förlängning av hans utgående kontrakt.

– Jag får ha respekt för klubbens agerande. Man väljer en ny linje, i många perspektiv kanske man varit här för länge. Jag tycker inte det personligen, men ibland kanske det behövs nytt blod i föreningen för att hitta ny energi och framtidstro, berättade Robertsson för Dagens Nyheter efter att det stod klart att han skulle lämna klubben efter säsongen.

LEDARTRION. Bert Robertsson har delat tränarbänken med Stefan Klockare och Tommy Samuelsson den här säsongen. FOTO: Ola Westerberg/Bildbyrån

Nu vill Robertsson göra det bästa av den sista tiden i Skellefteå. Efter en dryg veckas spelledighet ser 44-åringen fram emot att dra igång kvartsfinalspelet.

– Som vanligt när man kliver in i ett slutspel känns allting ganska ovisst. Det enda man vet om är att man inte har koll på vad som ska hända, säger Robertsson med ett skratt.

– Det kan ta vilka vägar som helst och det är väl lite det som är tjusningen med ett slutspel. Jag tycker att vi är väl förberedda och har bra koll på Djurgården. Vi har hittat en jämnhet och en arbetsmoral i vår grupp som är bra nog för att ta oss vidare. Vi vet om att det kommer att bli en riktig holmgång och det är roligt på alla sätt och vis. Jag är riktigt förväntansfull.

TAR MED SIG MINNESBILDER FRÅN IFJOL

Djurgården var annars ett lag som Skellefteå hade relativt svårt för under grundserien. Stockholmarna vann tre raka matcher mot Robertssons Skellefteå innan västerbottningarna lyckades besegra Djurgården på Hovet i lagens sista grundseriemöte. Skellefteåtränaren hyser, med all rätt, stor respekt för kvartsfinalmotståndet.

– Vi måste vara väldigt disciplinerade i försvarsspelet, samtidigt som vi ska ha ett självförtroende att kunna trycka tillbaka Djurgården. Det tycker jag att vi har. Vi har hittat den jämnheten och balansen för att vi ska ha en stor möjlighet att slå ut Djurgården. Samtidigt är det någonting som ska göras också, inte bara sägas.

Dessa två lag möttes även i förra årets slutspel, då i semifinalen. Den gången kunde Skellefteå gå segrande ur matchserien efter 4–2 i matcher. Robertsson menar att de goda minnesbilderna från fjolåret blir viktiga till årets kvartsfinalserie.

– Det är klart att vi bär med oss några grejer från den matchserien som kommer att bli viktiga för oss i år. Det ena är att hålla fokus på vårt spel. Djurgården är ett intensivt lag och har en tendens få motståndarna att misströsta litegrann. Där tycker jag att vi hade bra strategier för att möta upp Djurgården ifjol, så det är något som vi bär med oss. Sen är väl de inte dummare än att de kommer vrida och vända på saker som de tycker att de kunde gjort bättre. Det kommer bli jätteintressant att se hur det gestaltar sig.

Kvartsfinalserien mellan Djurgården och Skellefteå inleds i dag, lördag, klockan 14:45 på Hovet i Stockholm.