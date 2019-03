San Jose har det jobbigt just nu. I natt kom lagets femte raka förlust när Anaheim kunde besegra Sharks i sudden death. Stor matchvinnare för hemmalaget blev Jakob Silfverberg när han avgjorde förlängningen efter 38 sekunders spel.

San Jose Sharks upplever sina längsta förlustsvit på två år för tillfället. I natt förlorade man sin femte raka match när man övertidsbesegrades av Anaheim Ducks på bortais, den längsta förlustsviten hajarna upplevt sedan mars 2017 då man förlorade sex raka matcher.

Två stora anledningar till San Joses nya förlust stavas Rickard Rakell och Jakob Sifverberg. Den förstnämnde stod för två mål och ett assist i 4–3-segern medan Silfverberg var den som avgjorde matchen i förlängningsspelet. 28-åringen noterades också för två assist, först till Rakells 1–0-mål i den första perioden innan han hade ett finger med i spelet på Adam Henriques 2–1-mål i inledningen av den tredje perioden.

I och med sitt mål tangerade Silfverberg sin målbästa säsong i NHL-karriären. 28-åringen har prickat in 23 mål den här säsongen, något han bara lyckats med en gång tidigare (2016/17).

Hampus Lindholm spelade näst mest av backarna i Anaheim med sina 21:28 i istid och noterades för en tvåminutersutvisning.

Taking down your rivals in OT: ✔

Tying a career-high in goals: ✔

Capping off a three-point night: ✔@jsilfverberg33 finished off a HUGE night with the @EASportsNHL game-winner!#LetsGoDucks | #SJSvsANA pic.twitter.com/RvvmfN98rr

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 23, 2019