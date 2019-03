Zdeno Chára har hunnit bli 42 år. Men klar med karriären är han inte. Den slovakiske legendaren förlänger med en säsong till.

För ett år sedan, nästan på dagen, förlängde Zdeno Chára sitt kontrakt med Boston med ytterligare en säsong. Nu gör han det på nytt. På lördagen meddelade Bruins att kaptenen kommer spela vidare en säsong till.

Slovaken är en av tidernas mest ikoniska backar och av alla européer som spelat i NHL är han trea i antalet spelade matcher, bakom Nicklas Lidström och Jaromír Jágr. Chára ligger precis under 1500 matcher.

Det nya kontraktet ger bjässen två miljoner dollar i ren lön och ytterligare 1,75 miljoner dollar i möjliga bonusar. Det bekräftar Boston Bruins själva via sitt twitterkonto.

Chára, med en Stanley Cup-titel och en Norris Trophy, kom till Boston inför säsongen 2006/2007 och har sedan dess varit lagkapten. Ingen i ligan har varit lagkapten längre. Han blev 2011 den andra europeiska lagkaptenen som vann Stanley Cup. Bara Nicklas Lidström var före honom.

Chara bonuses same as last deal: 1.25 M at 10 games; 250k for making the playoffs and 250k for winning the Cup.

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) March 23, 2019