Carl Grundström i färd med att göra mål. Foto: Youtube

Los Angeles Kings kämpar på i botten av NHL-tabellen. Inatt tog de andra raka segern när rivalen Anaheim Ducks besegrades med 3-2 efter straffar. Carl Grundström ordnade kvitteringen i slutet av ordinarie tid.

Carl Grundström bytte från toppen till botten av NHL när han i slutet av januari trejdades från Toronto Maple Leafs till Los Angeles Kings. Ett byte som gjort gott för 21-åringens karriär.

9 mars blev han nämligen uppkallad från AHL sedan dess har han varit bofast i Kings uppställning. I natt, när lokalrivalen Ducks kom på besök så spelade Grundström en av huvudrollerna när han i slutminuterna slog in en puck som innebar 3-3. Detta efter att Tyler Toffoli drivit upp pucken längs med vänsterkanten och från bakom mål kastat in pucken framför mål där Grundström påpassligt dök upp och kunde slå in gummiprodukten.

På straffar kunde sedan Anze Kopitar avgöra till Kings fördel och ge laget andra raka segern. Carl Grundström har nu spelat sju NHL-matcher och målet inatt var hans tredje i ligan sedan han kallades upp tidigare i månaden.

Los Angeles Kings – Anaheim Ducks 4-3 (1-1,1-1,1-1,0-0,1-0)

Los Angeles: Kyle Clifford, Jeff Carter, Carl Grundström, Anze Kopitar

Anaheim: Cam Fowler, Rickard Rakell, Carter Rowney

