Robin Kovacs var matchens förgrundsfigur. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Luleå tog en ledning med 2-0 i matcher sedan de på bortaplan besegrat Växjö med 4-5. Stor matchvinnare blev Robin Kovacs med två mål och två assist.

Luleå rivstartade. Det var Robin Kovacs kom i full fart på vänsterkanten och vek in framför Viktor Fasth och gjorde inga misstag när han la in pucken.

— Jag känner mig pigg och fräsch. Det ska vara roligt att spela såna här matcher. Jag känner mig på bra humör idag, sa målskytten till C More efter den första perioden.

Lite senare blev Nikas Olausson utvisad för Luleå och en minut efter åkte Oscar Engsund ut. Spel i fem mot tre således för Växjö och då skulle det ringa bakom Joel Lassinantti. Linus Fröberg målskytt.

I inledningen av den andra perioden gjorde Liam Reddox precis som Robin Kovacs gjorde i den första. Han satte full fart på kanten, men i stället för att vika in i banan så avlossade han ett rungande slagskott som gick stolpe in bakom Lassinantti.

Robin Kovacs var dock inte nöjd med händelsernas tillstånd och senare i perioden kunde han skicka in kvitteringen.

Snabba mål var dock den här matchens melodi. 1:57 var det Brendan Shinnimin somkunde ge hemmalaget ledningen i matchen. Men den som trodde att saker och ting var avgjorda då blev dragna vid näsan. Bara minuter senare kunde nämligen Emil Larsson kvittera.

Janne Pesonen kunde inte spela idag för Växjö. Då fick istället Dominik Bokk hoppa in i laguppställningen. Det höll på att bli ett lyckat drag. Med tre minuter kvar så nätade han dit 4-3 och de allra flesta trodde nog att det här var avgjort.

Men Emil Larsson ville annorlunda. Med 1:15 kvar så kvitterade han och tog matchen till förlängningsspel.

Niklas Olausson kunde sedan avgöra och skicka Luleå till 2-0 i matcher mot de regernade mästarna.

Robin Kovacs hade två mål och två assists idag.