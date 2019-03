Han företrädde Malmö som junior, men har tillbringat de senaste sex åren i USA. Efter fyra säsonger på Union College har Sebastian Vidmar skrivit tryout-kontrakt med Calgary Flames farmarlag Stockton Heat i AHL.

LÄS ÄVEN: Malmöpågen gör collegesuccé men nobbar NHL-anbuden

2013 lämnade Sebastian Vidmar Sverige och Malmö. Sedan dess har han hunnit med spel i den amerikanska juniorligorna USHL och NAHL samt fyra säsongers collegespel. När han nu gjort sin fjärde och sista säsong med Union College står det klart att den 25-årige vänsterforwarden testar på spel i AHL.

På lördagen blev Vidmar klar för Stockton Heat, Calgary Flames farmarlag. Den storvuxne forwarden har tecknat ett tryout-kontrakt med klubben som gäller resten av säsongen.

Han kommer närmast från en säsong med 22 poäng (12+10) på 39 matcher i NCAA. Under sin karriär på Union College samlade Sebastian Vidmar ihop 40 mål och 103 poäng på 137 matcher.

I Stockton Heat finns sedan tidigare de före detta djurgårdsbackarna Marcus Högström och Adam Ollas Mattsson.

NEWS: Heat add former @Unionmhockey forward, Sebastian Vidmar on an ATO pic.twitter.com/bjkJekB8ie

— Stockton Heat (@AHLHeat) March 23, 2019