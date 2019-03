Jesper Frödén Foto: Bildbyrån

AIK åkte ur med dunder och brak igår när de föll med 7-2 mot Leksand. I slutet av matchen fick Jesper Frödén matchstraff. Nu kan han stängas av.

AIK orkade inte ladda om efter finalförlusten mot Oskarshamn utan föll i två raka matcher mot Leksand. I slutet av gårdagens match, vid underläge 7-1, åkte Jesper Frödén dessutom på ett matchstraff.

Frödén åkte in i huvudet på David Rundqvist, som just rest sig efter en tidigare smäll, och fick 5+20 för checking to the head.

Nu riskerar AIK-stjärnan dessutom avstängning i början av nästa säsong. HockeyAllsvenskan meddelar på sin hemsida att Frödén är anmäld till Disciplinnämnden.