Calle Rosén var inatt tillbaka i AHL efter skada. Nu kan han inom kort kallas upp av Toronto Maple Leafs rapporteras det från Nordamerika.

Efter en månads skadefrånvaro så var Calle Rosén inatt tillbaka i Toronto Marlies uppställning och han bidrog genast med en assist. Nu berättar Torontos coach Mike Babcock att de planerar att kalla upp Rosén till NHL efter ha spelat nästa match som är på fredag mot Utica.

The #leafs plan to recall Calle Rosen after he plays another game for the Marlies next weekend, per Mike Babcock.

— Chris Johnston (@reporterchris) March 25, 2019