Robin Lehner spikade igen Foto: Bildbyrån

Robin Lehners succé fortsätter. Sent igår kväll kom hans femte nolla för säsongen när Islanders besegrade formsvaga Arizona med 2-0.

– Det här var en lagseger, säger han efter matchen.

Inför säsongen hade Robin Lehner åtta nollor på 219 matcher i NHL-karriären. Den här säsongen har svensken fem nollor på bara 42 matcher. Med andra ord behöver du inte vara något geni för att räkna ut att Lehner gör en supersäsong. Hans klart bästa i ligan.

Sent igår kväll kom alltså den femte nollan. Svensken räddade 31 skott i Islanders 2-0-vinst mot Arizona och har totalt under säsongen räddat närmare 93 procent av skotten och bara släppt in 2,22 mål per match. Lehner har haft enorma toppar under säsongen och dalarna har varit få.

– Jag försöker vara konsekvent och tycker att jag har varit ganska konsekvent den här säsongen. Ibland studsar pucken inte din väg, men jag har varit konsekvent i mitt spel, säger han efter matchen.

– Det här var en lagseger, fortsätter succékeepern,

Faktum är att Lehner gör en stark debutsäsong även ur ett historiskt perspektiv. I och med nollan tangerade han Tommy Salos notering från dennes förstasäsong i New York Islanders, 1998/1999. Bara Jaroslav Halak har hållit fler nollor under sin förstasäsong i klubben. Hans rekord, på sex hållna nollor, är dock i fara.

JAGAR MÄSTARNA

Framåt levererade Jordan Eberle och Brock Nelsen ett varsitt mål för New York Islanders. Arizona är dock fortsatt formsvaga och förlorade samtliga fyra matcher på sin roadtrip. Inför bortaresan låg de på slutspelsplats. Det gör de inte längre.

Islanders är, å sin sida, bara en poäng bakom Washington i kampen om förstaplatsen i Metropolitan Division.

– Vi har gått tillbaka till att ha roligt och tänker inte så mycket. Vi spelar bara vårt spel, säger Robin Lehner.