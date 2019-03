Oscar Dansk har haft en bra vecka i AHL. Så pass bra att han nu utsetts till ligans bästa spelare under veckan som var.

Oscar Dansk startade alla tre matcher som Chicago Wolves spelade i veckan och han släppte bara två mål på 84 skott förbi sig. Dessutom spelades alla matcher på bortaplan och han fick med sig två segrar och ett oavgjort resultat efter full tid.

Oscar Dansk gjorde succé i Vegas förra säsongen innan han skadade sig. I år har den förre Rögle- och Brynäs-målvakten ännu inte fått chansen i NHL.

With a 0.65 goals against average and .976 save percentage, @Chicago_Wolves netminder Oscar Dansk is the @CCMHockey / AHL Player of the Week.

