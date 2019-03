Nashville har sajnat upp sitt förstarundesval från 2016, Dante Fabbro, på ett rookiekontrakt. Detta berättar media i Nordamerika.

Dante Fabbro spelade två raka JVM för Kanada 2017 och 2018 och var med och vann ett guld. Han har spenderat de tre senaste säsongerna i collegeligan NCAA för Boston Universitry och där varit en av de mer framträdande spelarna.

Men nu skippar han sitt sista år på college och har istället skrivit på ett rookieavtal med Nashville Predators. Hade han kört vidare på college så hade han blivit en unrestricted free agent 2020.

Fabbro spelade för Kanada i Spengler Cup i mellandagarna och gjorde då tre poäng.

Dante Fabbro has decided forego his senior season with Boston University and sign an entry-level contract with #preds. Big news for Nashville as their 2016 first-rounder could have become a UFA in August 2020 if he played another year at BU.

— Chris Johnston (@reporterchris) March 25, 2019