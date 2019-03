Thomas Johansson jobbar med Leksands lagbygge. Foto: Bildbyrån

Om ett par veckor kan Leksand vara tillbaka i SHL. Eller så väntar en ny säsong i HockeyAllsvenskan. Klubbens general manager Thomas Johansson har ett knepigt uppdrag när nästa säsongs lagbygge ska sättas.

– Det är en delikat uppgift, säger han till hockeysverige.se.

Leksand fullbordade igår en överraskning när de slog ut seriesegrarna AIK i två raka matcher. De vann gårdagens match med 7-2 inför en vild publik hemma i Tegera Arena. Det enda smolket i glädjebägaren var att Anton Karlsson utgick, men enligt Thomas Johansson så hoppas de på att han är fullt spelklar inför det stundande SHL-kvalet.

För dit tog sig Leksand igen. För tredje året i rad väntar ett hett Daladerby mot Mora i kampen om en SHL-plats.

– Det känns superbra såklart. Det har varit ett av de stora delmålen för oss i Leksand att ta oss dit. Nu när vi gjort det känns det jättebra, säger Leksands general manager Thomas Johansson till hockeysverige.se.

– Det ska bli superkul att få uppleva den rivaliteten som finns mellan klubbarna. Det är väl så nära AIK-Djurgården man kan komma, så det ska bli enormt häftigt att få vara med om det här och se vad som händer i Dalarna när allt ställs på sin spets på det här sättet.

”GRUNDSTRUKTUREN SOM SKILJER MEST”

Thomas Johansson känner till Mora väl, inte minst eftersom han jobbade med C More:s Hockeylabbet under säsongsinledningen. Han menar att Mats Lusth basar över ett starkt manskap.

– Mora har ett bra lag. De har en bra spets i laget och de har spelat en, vad jag sett, både bra och kul ishockey efter jul. De hamnade i en svacka under sista delen av säsongen men annars tycker jag de sett bra ut och de har bra spelare i laget.

Vilka är de stora skillnaderna mellan SHL-lagen och de hockeyallsvenska? Spetsen? Bredden?

– I grunden skiljer det i alla delar, både i spetsen och i bredden. Sen är det lite mindre struktur i HockeyAllsvenskan. Det är svårare för lagen att hålla sig till sin plan på samma sätt som lagen kan i SHL. Där har alla en otroligt bra grundstruktur och plan för vad man vill åstadkomma. Förutom faktumet att det finns många bra hockeyspelare i SHL så är det grundstrukturen som skiljer mest.

Tror du ni har en fördel av att ha spelat hela tiden, medan Mora inte varit i hetluften på länge?

– Jag tror det har varit positivt utifrån synvinkeln att vi kunna ha en möjlighet att utveckla vårt spel hela tiden. Vi har kunnat skruva på saker som vi kunnat förbättra, säger ”Tjomme” och fortsätter:

– Det andra positiva är att vi vunnit många matcher. Det är alltid bra för en grupp att få vinna matcher och bygga på ett bra självförtroende. Det är framför allt de två sakerna som varit fördelaktiga för oss.

Thomas Johansson var tidigare sportchef i Djurgården. Foto. Bildbyrån

”LÅG LÅNGT BORT I MIN HORISONT I NOVEMBER”

Leksands uppryckning på säsongen är förstås inte på samma nivå som 2016, då de låg sist i Hockeyallsvenskan efter halva serien och sen tog sig till SHL. Men i höstas var krisrubrikerna stora för den klassiska klubben. Thomas Johansson hade precis kommit in som GM, och laget förlorade och förlorade. Efter nio raka förluster fick Leif Carlsson sparken och Roger Melin kom in.

Trodde du själv på att ni skulle vara här, när det såg som mörkast ut?

– I månadsskiftet november, december såg det inte så ljust ut…Men jag tycker ändå att man successivt, efter jul och nyår, sett hur laget växt. I takt med det började man se att möjligheten och potentialen ändå fanns. Men efter våra nio raka förluster var vi långt efter AIK och Oskarshamn. Vi var långt efter trean och fyran, Västerås och BIK Karlskoga, så vi hade kniven mot strupen hela tiden. Det har vi egentligen haft från den 26 december 2018 tills idag.

– Jag vet hur det var när vi hade en liknande situation i Djurgården och förlorade åtta raka matcher. Efter det blir varje match så galet viktig för att man ska kunna ta ikapp de förlorade poängen. Den pressen och stressen vi haft nu, från jul och framåt, har varit ganska tuff. Samtidigt har det testat spelarna också. De har behövt prestera i varje match och där har det känts som att gruppen tagit enorma kliv. Vi har sett ett enat lag som kämpat för varandra och växt in i pressen. De har hanterat det på ett jättebra sätt och sakta men säkert har de sett att chansen ändå fanns, säger Johansson innan han tillägger:

– Men ska jag vara ärlig var det här ganska långt bort även i min horisont i november…

SÅ JOBBAR HAN MED TRUPPBYGGET

Precis som så ofta förr har Roger Melin varit en nyckelpjäs i ett framgångsrikt lag.

– Han har betytt jättemycket. Jag hade förmånen att ha honom som tränare när jag spelade i Linköping under tre år. Jag visste alltså ganska väl vad vi fick in. Just när han kom in var gruppen ganska stressad och det var många spelare som spelade med ett dåligt självförtroende. Sen kom hans intåg, med hans ledarskap som går ut på trygghet, förtroende, lugn och tålamod. Det är klart att det betytt enormt mycket.

Leksand är ett självspelande piano under Roger Melins ledning. Foto: Bildbyrån

För egen del har Thomas Johansson ett svårt jobb framför sig. Ingen i hela världen vet vilken serie Leksand spelar i nästa säsong, vilket försvårar hans uppdrag som truppbyggare.

– Den här situationen har egentligen inte påverkat så mycket i grunden, när man börjat fundera på framtiden. Planen vi har på hur vi ska bygga vårt spel och vår träning ligger kvar oavsett. Den spelmodell vi jobbar efter och hur vi ska nå dit kommer vara oförändrad, och den gäller både herrarna och damerna, damjuniorerna och herrjuniorerna. Men ser vi till lagbygget, och hur jag tänker kring spelartruppen, är det ju en delikat uppgift. Där får man ha lite is i magen, utan att ha för mycket is i magen.

VILL HITTA SPELARE SOM KAN SPELA I BÅDA LIGORNA

Planerar du utifrån en hockeyallsvensk trupp eller en SHL-trupp?

– Egentligen försöker jag titta på rekryteringar som kan spela i båda divisionerna. Så tittar jag när jag försöker lägga det här pusslet. Däremot kanske man får värva spelare som kan spela en roll i HockeyAllsvenskan, men en annan i SHL.

Så du jobbar brett, med andra ord.

– Så brett som det går. Jag försöker framför allt hitta spelare man kan ha med sig in i nästa säsong oavsett serie, men de kanske får anpassa sig till olika roller beroende på serie. Det blir ju många om och med, kanske och kanske inte, men det är så jag tittar. Det är inte helt lätthanterligt.

Är det svårt att sälja in det till spelare eller agenter?

– Nej, egentligen inte. Jag upplever det som att man är ganska överens. De förstår ju också situationen som är. Sen är det ju som så att agenterna skickar ju inte en lista till mig med spelare som vill spela för oss i SHL, utan de skickar en lista med spelare som vill spela för oss i HockeyAllsvenskan. Så de accepterar det som kan hända.

– I Leksands strategi och plan för framtiden vill vi ha bra spelare, men vi vill också ha spelare som kan utvecklas och då ska de kunna göra det oavsett vilken serie de spelar i. Det är egentligen vår stora förhoppning, avslutar ”Tjomme”.

Matchserien mellan Mora och Leksand inleds på torsdag. Mora har vunnit de två senaste årens slag om Siljan. Kan Leksand skrälla och vinna Slaget om Siljan, 3.0?