Slutspelet är i full gång och våren börjar titta fram. Nedan listar vi det mest minnesvärda från veckan som gick. Vi kan redan nu avslöja att Veckans Lag går i internationell anda.

Mantas Armalis, Skellefteå

Målvakten var en av anledningarna till att Skellefteå fick en drömstart på slutspelet när de i lördags besegrade hans gamla klubb Djurgården på Hovet. Armalis räddade 31 skott i den första kvartsfinalen och höll nollan.

Jesse Virtanen, Färjestad (5)

Det här måste vara SHL:s bäste back. I kvartsfinal ett blockerade han fyra skott och lastade själv iväg tre på mål, detta samtidigt som han spelade över halvtimmen. När han utgick från kvartsfinal två höll förmodligen hela Karlstad andan, men generalen återkom till spel och Färjestad kunde pusta ut.

Markus Lauridsen, HV71

En spelare som inte märks så mycket. Men han är nyttig i defensiven och på de tre slutspelsmatcher han spelat i veckan har han, förutom att han blev övertidshjälte i måndags, även delat ut fyra tacklingar och blockerat två skott.

Robin Kovacs, Luleå

Vilken match han gjorde i söndags. två mål och två assists i Luleås seger mot Växjö. Den här killen verkar sprudla av spelhumör just nu och han har verkligen stämplat in to the ”Pläjåffs”.

Kris Versteeg, Växjö (2)

Har inte kommit igång än mot Luleå. Men i den sista matchen mot Örebro i åttondelen var Versteeg briljant med två mål och två assists.

Rhett Rakhshani, Frölunda

Ja, vad ska man säga? Frölunda slog tillbaka Malmö med 4-0 på hemmaplan och det var amerikanen som gjorde två av målen. Snacka om bra start och starka papper från Rakhshani.

…avgörande Robin Figren avgjorde den första kvartsfinalen för HV71 borta mot Färjestad. Publiken gick hem och spelarna gick av. Då blev det videogranskning av det hela. Anledningen: Mattias Tedenby hade i momentet strax innan skottet gick genat genom målgården och stött till Adam Werners plockhandske.

Efter videobedömningen framgick det dock att Tedenby var på plockhandsken utanför målgårdens linje och målet godkändes.

…vändning Rögle stod för en klang-och-jubel-föreställning i måndags när de under den första perioden gick fram till 3-0 mot HV71 i den andra åttondelsfinalen. Men HV skulle komma tillbaka, och det med besked. Tre mål i den andra perioden och i sudden death kunde sedan Markus Lauridsen avgöra.

…drömmål Bud Holloway fick på en riktig pangträff i mötet mot Djurgården och det kanske var ett sådant klassmål som behövdes för att staka ut vägen mot vidare avancemang i slutspelet. Nog kan det här bli årets mål?