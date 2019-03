Axel Brage och Christian Engstrand Foto: Ronnie Rönnkvist

Blir det Christian Engstrand och Axel Brage som möts i målvaktsduellen i SHL-kvalet? I så fall blir det två gamla lagkompisar som utkämpar den kanske enskilt viktigaste matchen i matchen.

– Det ska bli kul och intressant att mötas, säger Moras Christian Engstrand till hockeysverige.se.

Mora mot Leksand för tredje säsongen i rad i ett kval om en plats i SHL. Det känns nästan lite märkligt att det kan slumpa sig så, men för hockeyfolket runt Siljan blir det fest i matcher sju.

En av kamperna i slaget om Siljan kan bli den mellan kompisarna Christian Engstrand och Axel Brage. Dom båda spelade som bekant tillsammans i Linköping. Då var Engstrand klar etta medan Brage oftast var trea.

– Vi kamperade ihop i Linköping för många år sedan nu. Det ska bli kul och intressant att mötas, säger Christian Engstrand med ett skratt till hockeysverige.se och fortsätter:

– I dag har vi inte så jättemycket kontakt. Jag har spelat en del mot honom, men det har inte blivit så mycket på slutet. Man reflekterar nog mer innan och efter matcherna över att det är en polare man möter, men under matchen, för egen del i alla fall, spelar det ingen större roll vem som står på den andra sidan.

Hur tänker du kring att det blev just Leksand igen?

– Det spelar väl egentligen ingen större roll. Samtidigt är det alltid speciella matcher mot Leksand här uppe med Daladerby och allt. Nu blir det tredje året i rad (skratt) så det blir många matcher mot Leksand, vilket är kul för fansen.

– Jag tror ändå inte det hade spelat någon större roll vilka vi fått möta. Vi ska spela samma spel oavsett, komma ut och visa varför vi har spelat i SHL senaste säsongerna.

Christian Engstrand har varit lite av Mora kvalhjälte i dom två tidigare kvalserierna mot just Leksand.

– Jag har personligen väldigt bra minnen från kvalen. Det har varit bra stämning kring matcherna med fullt hus hos oss, fullt hus hos Leksand, fullt ös på fansen och allt runtomkring. Det är väldigt, väldigt positivt på så vis.

– Sedan blir det att man går in i en liten bubbla där det i princip bara är hockey, mat och sova. Det gör att man inte hinner reflektera så mycket just där och då, men så här i efterhand är det mycket att ta in.

”VARIT EN KONSTIG SÄSONG”

Mora-målvakten har inte sett Leksand allt för mycket under säsongen, men har sett en del av deras matcher i kvalet.

– Jag har inte följt Leksand så jättemycket. Jag har kollat på senaste kvalmatcherna när det började att dra ihop sig. Under serien har det inte blivit så mycket faktiskt.

– Det är väl mer coachavdelningen som har fått ha koll eftersom dom hade lite på känn att det eventuellt kunde bli Leksand. Leksand har gjort det bra som tagit sig dit dom är idag.

Under årets säsong har Christian Engstrand mestadels tävlat med finske Janne Juvonen om första spaden. En säsong som gått upp och ner för 30-åringen från Linköping.

– Det har funkat bra, men det har varit en lite konstig säsong för egen del. Först spelade jag mycket. Sedan blev jag skadad och det tog lång tid att komma tillbaka till speldugligt skick.

– På slutet blev han sjuk så då blev det en hel del matcher för mig. Det var skönt för mig att få spela lite igen. Men, som sagt var, det har varit en konstig säsong för mig personligen, om man nu kan säga så.

Janne Juvonen. Foto: Bildbyrån

Med tanke på skadeproblem och inte så mycket matcher som du är van vid, hur är formen?

– Det är nog inga konstigheter med den. Jag har fått spela en hel del mot slutet och kommit in i det mer och mer. Alla behöver kontinuitet, så är det ju.

– Vi får se vem som får spela när det drar igång och formen är god från min sida. Det som är positivt är att jag inte slitit ut mig under grundserien, säger Mora-målvakten med ett skratt.

MORA HAR STRULAT TILL DET

Hur ser du på Mora säsong så här långt?

– Vi har spelat hyfsat till och från, men vi har haft en väldig tendens till att strula till det i slutet av matcherna, tagit lite dumma utvisningar eller släppt till lite väl öppna lägen så att det smäller.

– Det är ganska många matcher där det varit liknande, att det varit lika då det varit fem minuter kvar av matcherna. Sedan har vi lyckats tappa in en puck eller två så vi inte fått något poäng alls med oss. Så här i slutändan är det sådana små detaljer som straffar sig.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Handlar det om orutin?

– Orutin samtidigt som vi kanske inte varit nöjda med att ha ett kryss. Vi försöker istället med en lite för våghalsigt pass, dribbla som sista man… Det har varit många sådana grejer som man kan eliminera ganska enkelt.

– Jag tycker att vi i vissa matcher spelat kanon. Vi har haft något måls ledning och då spelat enkelt. Vi tar oss ur zonen istället för att vara överkonstruktiva och hålla på att ”datta” med pucken. Nästa match gör vi precis tvärtom.

– Det har varit lite upp och ner. Och det har varit ännu mer frustrerande att se på då man suttit vid sidan av eller på läktaren och inte kunnat göra så mycket åt det.

NÖJD MED AVSLUTNINGEN

Känslan är ändå att Mora har spelat bra mot slutet av SHL och med det kan ta med sig en bra känsla in i kvalspelet mot Leksand.

– Jag tycker att vi började säsongen bra, första tio, tolv matcherna. Sedan tycker jag att vi var helt iskalla i november och december både spel och poängmässigt.

– Sedan tycker jag att vi studsade upp ordentligt i januari och februari, alltså vårdelen. Vi hade ändå en teoretisk chans att undvika kval med några matcher kvar av säsongen.

– Men, som jag sa tidigare, vi har skjutit oss själva i foten lite för mycket. Det är en så pass bra liga att man blir straffad direkt om man gör sådana misstag.

Hur mycket längtar du till torsdag klockan 19.00 i Smidjegrav?

– (Skratt) Det ska bli riktigt skönt att dra igång. Jag har hunnit gå och tänka på det lite grann samtidigt som vi har tränat bra.