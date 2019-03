Roberto Luongos hockeyframtid är ännu oklar. Foto: ANNE-MARIE SORVIN/USA TODAY Sports/ BILDBYRÅN

Roberto Luongo är 39 år gammal och fyller 40 i början av april. Han vill fortfarande spela hockey men finns många frågetecken i Florida för målvaktsprofilen.

– Det är en tuff situation, säger Luongo till The Athletic.

I sin 19:e raka NHL-säsong är Roberto Luongo under 90 i räddningsprocent för första gången i NHL-karriären. Målvaktslegendaren har börjat känna åldern hinna ikapp honom och han har, liksom hela laget, haft det kämpigt den här säsongen.

Florida Panthers sägs vilja lösa målvaktssituationen genom att värva en ny målvakt. Klubbledningen har tidigare pratat om att man ska vara aggressiva på marknaden och försöka värva in så många bra spelare som möjligt.

”ÄLSKAR FORTFARANDE ATT SPELA”

Sergej Bobrovskij ska vara en målvakt som finns på Floridas radar. Om en sådan målvakt skulle värvas in så blir Luongos roll i klubben oklar.

– Det är en tuff situation. Jag älskar fortfarande att spela. Vi får se var det tar vägen. Jag har inte fattat något beslut åt vardera håll. När säsongen är slut kommer det att vara viktigt för mig att sätta mig ner med Dale (Tallon, general manager för Florida) och de övriga ledarna och se vad klubbens framtidsplaner är, säger Luongo till The Athletic och fortsätter:

– Jag får hoppas att jag är en del av de planerna. Jag förstår att jag inte är 30 år gammal längre och jag inte orkar spela 50-60 matcher under en säsong längre. Om det finns ett sätt för mig att bidra så skulle jag älska att göra det.

Luongo verkar ha all tanke på att fortsätta spela men frågan är om Florida Panthers vill ha kvar honom. Målvaktsikonen har fortfarande heller aldrig vunnit Stanley Cup och det är oklart huruvida han skulle kunna lämna för en klubb med större chans att vinna.

39-åringen (fyller 40 år den 4 april) gick tidigare under säsongen upp som den målvakt som spelat näst flest matcher, 1041. Endast Martin Brodeur är bättre. Luongo är även den målvakt som har tredje flest segrar genom tiderna.