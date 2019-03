Joel Lassinantti klappas om av lagkamraterna efter första slutspelsnollan. Foto: SIMON ELIASSON/Bildbyrån

Luleå fortsätter att trumma på mot Växjö i kvartsfinalserien. Efter kvällens seger leder serietvåan med 3-0 i matcher och kan säkra en semifinalplats på torsdag. Joel Lassinantti storspelade och höll sin första slutspelsnolla.

– Det känns jättebra, vi spelar väldigt bra i egen zon, säger Lassinantti som höll sin första nolla i ett slutspel.

Luleå var inte det laget som inledde starkast men de var effektiva. I den första perioden sköt laget bara sex skott på mål men två av dem gick i mål.

Efter det spikade Luleå igen och stängde ner matchen. Växjö vann visserligen skotten med 30-23 men var faktiskt aldrig riktigt nära att skapa spänning i matchen.

Tre av Luleås målskyttar var juniorer, Isac Lundeström, Jesper Sellgren och Carl Mattsson. Just Lundeström hade en huvudroll i matchen då han sköt ett mål själv samt noterades för en passningspoäng. 19-åringen var även en av de bästa på isen. Backen Erik Gustafsson låg också bakom mycket då han stod för två assist.

– Jag tycker att det flyter på bra för mig. Jag fick ha mycket puck vilket jag gillar att ha. Det är roligt när det är grinigt. Jag är kanske inte den spelaren, men det är kul, säger Isac Lundeström till C More.

STJÄRNMÅLVAKTENS HÖLL FÖRSTA SLUTSPELSNOLLAN

Joel Lassinantti storspelade och räddade alla puckar som Växjö skickade mot honom. Han tog sin första nolla i slutspelssammanhang då han räddade alla 30 skott och var en av isens giganter.

– Det hade jag ingen aning om. Det känns jättebra, vi spelar väldigt bra i egen zon. Grabbarna framför mig gör ett jättejobb, det är nästintill fläckfritt, säger Lassinantti till C More efter matchen.

De regerande mästarna Växjö är i rejäl gungning. Inget lag i SHL/Elitseriens historia har någonsin vänt på ett 0-3-underläge i matcher.

På torsdag möts lagen igen i Växjö och Luleå har du chansen att avgöra serien och gå till semifinal.

Luleå – Växjö 4-0 (2-0,1-0,1-0)

Luleå: Niklas Olausson, Isac Lundeström, Jesper Sellgren, Carl Mattsson

Växjö: –

Luleå leder med 3-0 i matcher.