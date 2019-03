Carl Klingberg. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Han spelade bara en match i kvartsfinalserien. När Zugs semifinalserie mot Lausanne inleds i kväll finns Carl Klingberg dock med i laget igen.

Carl Klingberg har haft en tuff säsong. Framför allt ådrog han sig ju en otäck nackskada i december, som gjorde att han missade ungefär halva säsongen. Det blev 29 matcher i grundserien.

Även i slutspelet har världsmästaren haft skadebesvär. Han spelade bara den första kvartsfinalen innan en ny skada satte stopp för spel. När Zug nu går in i semifinalserien mot Lausanne gör han dock comeback.

Det är lagets tränare Dan Tangnes som för Luzerner Zeitung bekräftar at Klingberg går in i laget, skriver Swisshockeynews. Däremot är det oklart om Dennis Everberg, som skadades under kvartsfinalserien, är spelklar.

Bern och Biel möts i den andra semifinalserien i Schweiz.