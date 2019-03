Det hör inte till vanligheterna att backar gör hattrick. Än mindre att de gör fyra mål i en och samma match. Men det var precis vad Adam Boqvist gjorde för sitt London Knights i OHL-slutspelet i natt.

Adam Boqvist och London Knights är uppe i den första rundan av OHL-slutspelet. I natt gick laget fram till 3–0 i matcher mot Windsor Spitfires. Och det efter en fullkomligt galen uppvisning av lagets svenska back Adam Boqvist.

JVM-spelaren sköt inte mindre än fyra mål för sitt lag när det blev seger med 6–3 i match tre. 18-åringen satte 1–1, 2–1 och 3–3 i powerplay innan han satte pricken över i:et med att göra matchvinnande 4–3 i spel fem mot fem.

How good is @BoqvistAdam 😲@NHLBlackhawks prospect scores a PP 🎩🎩🎩 then adds ☝️ for a 4️⃣🚨 performance leading @GoLondonKnights to their third win of the series.#OHLPlayoffs | #LDNvsWSR pic.twitter.com/QNAASakGZC

— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) March 27, 2019