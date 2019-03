Det var ett hårt skott från blålinjen som överraskade Bud Holloway. Pucken träffade honom i huvudet och forwarden låg utslagen. Men trots att det inte blev något mer spel i matchen lämnade han ett lugnande besked efteråt.

– Jag har blivit knockad tidigare och det kändes inte så, säger Holloway efter 1–3-förlusten mot Djurgården.

LÄS ÄVEN: Ilskan i Skellefteå – ”Det är en riktigt farlig smäll”

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skellefteå jagade kvittering och tryckte på mot Djurgårdens mål i tredje perioden. Ett tungt backskott från blålinjen träffade Bud Holloway i huvudet och forwarden blev liggande på isen framför Adam Reideborn innan domarna slutligen blåste av spelet.

Med möda och besvär lämnade kanadensaren isen, men återvände aldrig till spel. I stället satt han med en ispåse mot huvudet i Skellefteås bås under de avslutande minuterna av den tredje kvartsfinalen.

Efter matchen möter han media och ger positivt besked. Det som såg väldigt illa ut fick, enligt honom själv, en bättre utgång än vad många trodde var fallet.

– Den träffade mig i bakhuvudet. Det var ingenting jag förväntade mig, men jag mår bra så… Hjälmen gjorde sitt jobb, konstaterar han och säger att hjälmen höll för skottet.

Att han inte spelade efter smällen kallar han ”en försiktighetsåtgärd”.

– Det blir många protokoll och grejer när det gäller hjärnskakningar för det är ingenting man ska ta lätt på. Men jag mår bra, betonar han.

– Jag har knockats tidigare och det kändes inte så. Jag har haft två större hjärnskakningar tidigare och vet hur skillnaden känns.

Bud Holloways senaste hjärnskakning kom i KHL och CSKA Moskva under säsongen 2016/17. Under en match mot Barys Astana den 24 september 2016 knockades han av motståndare Ivan Kutjin och kom att missa stora delar av den säsongen som en följd av den otäcka smällen.

Ivan Kuchin has been suspended 3 games for this headshot on Bud Holloway in the KHL… pic.twitter.com/hdu1NtlxnQ

— Robert Söderlind (@HockeyWebCast) September 23, 2016