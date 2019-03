Hyllningarna till Elias Pettersson under hans strålande debutsäsong verkar aldrig ta slut. Nu stämmer också Mats Sundin in i lovorden och jämför 20-åringen med självaste Wayne Gretzky.

Det är i en intervju med TSN Radio Vancouver som Mats Sundin säger följande om Elias Pettersson.

— Jag är inte förvånad över hans anpassning till ligan. Han har den extra gåvan som du drömmer om som organisation att en spelare ska ha. Han kan, likt (Wayne) Gretzky, sakta ner spelet när han har pucken.

— I hans ålder är det han gör väldigt unikt.

Det är inte första gången Elias Pettersson jämförs med ”The Great One”. I november stod han för ett drömmål som jämfördes med Gretzkys prestationer när det begav sig och Wayne själv stämde senare in i hyllningskören.

— Ur min synvinkel har han många likheter. Hans hockeykänsla och playmakerförmågor är lika bra som någon just nu. Han är så smart och vet var man ska placera sig på isen, sa Gretzky i en intervju med Sportsnet.

Mats Sundin on Pettersson: Not surprised [on his transition to NHL]. He has that extra gift that you dream about as an organization & a player. He has the Gretzky thing of slowing the game down when he has the puck…at his age, it's very unique with what he's doing.

— TSN Radio Vancouver (@TSN1040) March 26, 2019