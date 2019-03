FÖRSVARAR SIG. Jevgenij Kuznetsov har svårt att ta Don Cherrys kritik på allvar. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports & Sportsnet

Don Cherry håller inte igen på sin kritik mot spelare han anser bryta mot ”uppförandekoden” inom hockeyn. Senaste spelaren att kritiseras var Washington Capitals Stanley Cup-hjälte Jevgenij Kuznetsov. Nu slår ryssen tillbaka mot Cherrys utbrott i helgens Hockey Night in Canada.

– Hockey ska vara kul, säger Kuznetsov till Washington Post.

Varje lördag under hockeysäsongen har Don Cherry sitt program ”Coach’s Corner” under Hockey Night in Canada. Där delar han ut en hel del beröm, men också skarp kritik. Ofta mot spelare som han anser bryter mönstret på fel sätt.

Den här säsongen har han bland annat hackat på Carolina Hurricanes för deras ”storm surge”, det vill säga firandet efter matcherna. Liksom William Nylander och Oskar Lindblom för att de pratade med varandra och skrattade under en match mellan Toronto och Philadelphia.

Den senaste spelaren att bli uthängd i ”Coach’s Corner” var Washington Capitals ryske center Jevgenij Kuznetsov. 26-åringen har sedan flera år tillbaka firat sina mål i NHL med att göra ”fågelfirandet”, känt från FIFA-spelen. Cherry hakade upp sig på det nu senast och kallade Kuznetsov ”en tönt” samtidigt som han visade klipp på hur Victor Hedman avgjorde den heta drabbningen mellan Washington och Tampa Bay Lightning nyligen efter att Kuznetsov fastnat djupt i anfallszonen.

– Det är karma! Det kommer alltid tillbaka. Han är en tönt och han inspirerar det andra laget. Kom ihåg det, kids, inspirera aldrig det andra laget, sade Cherry i sändningen.

”FANSEN GILLAR DET”

Givetvis hade Jevgenij Kuznetsov koll på Don Cherrys kritik. När han tillfrågades om den av Washington Post härom dagen var han inte sen att slå tillbaka.

– Om han vill säga något kan han ringa eller träffa mig, men att kalla mig ”tönt” på tv får honom inte att se bra ut, replikerade Kuznetsov.

– Men vad han än säger så lärde mina föräldrar mig många viktiga saker när jag var yngre, och jag kommer inte att säga något illa om någon som är så mycket äldre än jag.

Det är inte första gången som Don Cherry uttrycker sin ilska gentemot Kuznetsovs firande. Under Stanley Cup-slutspelet förra säsongen kallade han centern för ”Birdman” och sa att han inte hade mycket till övers för Kuznetsov, vars namn han inte kunde minnas.

Passande nog hade Washington Capitals tagit fram en så kallad booblehead-docka inför nattens hemmamöte med Carolina Hurrcianes. Den föreställde just Kuznetsov och hans målgest.

– Hockey ska vara kul. Fansen gillar det och när han (Cherry) säger sådant får det honom inte att se bra ut, säger Kuznetsov.

– Om han tror att han är bra borde han kolla sin statistik när han coachade i CHL. That’s it. Han borde hålla käften.

Don Cherrys sista coachjobb var i juniorligan OHL (som ingår i CHL) 2000/01 och klubben han då var delägare i, Mississauga IceDogs. Med Cherry i båset vann IceDogs elva av de 68 matcherna i grundserien och slutade sist i ligan.