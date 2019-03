POÄNGKUNG. Malte Strömwall har en urstark säsong i Finland bakom sig. Foto: All Over Press & Ronnie Rönnkvist

Efter två säsonger i Nordamerika återvände Malte Strömwall till europeisk hockey igen förra säsongen. I stället för spel i Sverige valde 24-åringen spel i finska KooKoo. För hockeysverige.se berättar Strömwall om varför det blev spel i Finland, den stundande landslagsdebuten och denna säsongs framgångsrecept.

– Jag satte saker i ryggmärgen som kanske inte varit där hela tiden. Jag tränade på ett beteende på isen som jag hade nytta av under säsongen, säger Strömwall till hockeysverige.se.

HAMMARBY SJÖSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Trots ett par säsonger i SHL och en mycket framgångsrik säsong i Hockeyallsvenskan med AIK har Malte Strömwall gått lite under radarn i Sverige. Efter AIK-tiden hade han en tuff säsong kantad med skador i New York Rangers organisation. Då valde 24-åringen i stället att återvända till Europa. I stället för spel i Sverige valde han Finland där han skrev på för KooKoo.

Det här visade sig bli ett lyckat drag och den här säsongen vann han finska poängligan med 30 mål och totalt 57 poäng på 52 matcher. Dessutom har han för första gången blivit uttagen till spel i Tre Kronor.

– Jag lämnade USA för att försöka hitta mitt spel igen, börja om på nytt och hitta min identitet, berättar Malte Strömwall då vi ses för en intervju inte långt från Hammarbybacken där det för bara någon månad sedan var skidtävlingar i den alpina världscupen.

– Jag ville få upp glädjen för hockeyn igen eftersom det inte hade varit något roligt första år i USA där jag var skadad nästan hela säsongen, från december till mitten av februari. Det är en lång tid av säsongen och det är många matcher som spelas då. Nu ville jag komma tillbaka och spela det spel jag ville med powerplay och att vara en kugge framåt i laget.

Strömwall inledde även förra säsongen i USA med spel för Greenville i ECHL, men i slutet av oktober valde han alltså att återvända till Europa där KooKoo blev hans nya hemadress.

– Det var så pass tidigt av säsongen och i ett skede där det inte värvades så mycket i SHL. Det verkade ganska fullt i varje lag.

– Jag var inte heller intresserad av att komma till ett bottenlag i SHL och där kanske få spela i en tredjekedja eller till och med lägre ner. Jag ville komma till ett lag där jag kunde få spela mycket, vilket var det jag prioriterade.

Han fick också ett stort förtroende direkt i sin nya klubb.

– Ja, jag fick direkt spela i topp två av kedjorna samtidigt som jag fick en viktig roll i powerplay och fem mot tre.



STORT FÖRTROENDE. Malte Strömwall fick en stor roll redan från dag ett i KooKoo. FOTO: Hannu Luostarinen

UTÖKAD ISTRÄNING – NYCKELN TILL FRAMGÅNGARNA

Om första säsongen i KooKoo var bra för Malte Strömwall var bra med 14 mål och totalt 20 poäng på 37 matcher så var den här säsongen inget annat än succé och ett stort genombrott för honom.

– Från och med i våras har jag kört med en duktig svensk fystränare, Daniel Hedin, som tillhör New York Rangers organisation. Jag har senaste fyra åren tränat en väldigt bra fys, men jag ville börja köra mer is på sommaren och utveckla den delen ännu mer.

– Mitt skott har alltid varit bra, men jag ville att det skulle bli ännu bättre. Jag ville också utöka mitt register i ”skillsmässiga” saker. Daniel hade bra kontakt med två ”skillstränare”, Mattias Persson Ulvegård och Oscar Åkerlund, som tränade William Karlsson innan hans supersäsong (2017/18) då han gjorde 43 mål i NHL.

– Jag provade det här förra våren och jag gillade deras koncept jättemycket. Dom såg också att jag hade drivet samtidigt som dom tyckte det var kul att det var jag som hörde av mig till dom och ville köra.

Den här träningen passade Malte Strömwall väldigt bra och, vilket han själv tror, ligger bakom hans framgångar den här säsongen.

– Jag var på is tre, fyra gånger i veckan från maj till det jag åkte över i juli. Jag blev väldigt bekväm med allt som hade med klubba och puck att göra. Det blev naturligt och där tog jag ett ännu större steg i min utveckling.

Är det här en modell du rekommenderar flera hockeyspelare att testa?

– Ja, för under säsong tycker jag att det är väldigt mycket lagträningar. Man tränar på system och hur man ska spela som lag, men det är inte så mycket individuell träning på is.

– Du måste vara bra själv för att vara bra i ett lag. Jag tycker att det här hjälpte mig supermycket, att träna på hockey, för det är ändå det vi håller på med. Du kan träna hur mycket fys som helst, lyfta vikter och så vidare, men det är i slutändan hockey du ska spela.

– Själv har jag tränat upp en bra grundfys som jag underhöll förra sommaren också, men det blev ännu mer is än tidigare och det tror jag betydde det här sista lilla för mig.



PÅ HEMMAPLAN. Malte Strömwall är hemma i Sverige och laddar för sin landslagsdebut. FOTO: Ronnie Rönnkvist

Det här tror också nyblivne landslagsforwarden är nyckeln till hans fina säsong i finska ligan.

– Ja, jag kände mig bekväm på isen. Jag satte saker i ryggmärgen som kanske inte varit där hela tiden. Jag tränade på ett beteende på isen som jag hade nytta av under säsongen.

KooKoo, som Strömwall spelat för, kommer från Kouvola, en stad på drygt 80 000 invånare 13 mil norr om Helsingfors.

– Det har varit bra i Finland. Vi hade en grupp importer. Bland annat tre nordamerikaner (Brett Carson, Logan Pyett och Ed Wittchow). Det blev mycket snack med dom, men finnarna var väldigt bra killar dom också.

– Det var oftast som vanligt att vi käkade lunch tillsammans. Sedan drog man hem för att efter det ses på träningen dagen efter.

Malte Strömwalls flickvän, Melina, har bott kvar hemma i Sverige, men i laget fanns även en annan svensk, Erik Karlsson, som kom till KooKoo från Timrå.

– För det mesta har jag hängt mycket med Erik och (Alexander) Bonsaksen. Vi har även en dansk kille i laget, Emil Kristensen, som jag umgåtts med en del, men han har varit skadad väldigt mycket den här säsongen.

NÖJD MED JÄMNHETEN

Det har varit en väldig uppmärksamhet i Finland kring Malte Strömwalls framgångar. Han tycks själv inte vara så mycket för att stå i rampljuset, men uppmärksamheten som var under säsongen är inget som varit speciellt svårt att hantera för honom.

– Ja, jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet eftersom det gått så pass bra. Det har varit kul och jag har försökt att se det som något positivt. Det är kul att jag blivit uppmärksammad som svensk i Finland och folk fått upp ögonen för mig. Jag tycker bara det har varit roligt.

Har det även varit påfrestande?

– Nej, inte mycket alls. Det har varit lite mer uppmärksamhet än förra säsongen. Folk vet nu vem jag är och ute på isen känner jag att man har ett extra öga på mig. Det är också något som tillhör om man varit en toppspelare i en liga.

Hockeyintresset i Kouvola är dessutom relativt stort.

– Hockeyn är rätt stor där. Finnarna är lite tillbakadragna och kommer inte fram och snackar direkt. Det kan vara någon som kommer fram och säger ”kul att det går bra” och så där.

Om du blickar tillbaka på din säsong i KooKoo, vad är du mest nöjd med prestationsmässing?

– Att jag hållit en jämn och bra nivå under hela säsongen. Det hade jag också som mål innan säsongen, att inte få dom här stora svackorna som jag kanske haft tidigare. Det är jag väldigt nöjd över.

– Det är även en milstolpe att uppnått 30 mål, att få göra det i en riktigt bra förstaliga.

Är det just jämnheten du har utvecklat mest?

– Ja, men jag har även utvecklat det mentala. Förut kunde jag göra mål och sedan trodde jag att jag automatiskt skulle göra mål även i matchen efter, men det är samma hårda jobb i varje match som är grunden. Dessutom handlar det om att hålla ett bra fokus hela tiden så man i svävar i väg och tänker på annat under matcherna.

– Det är viktigt att man är närvarande och ser varje situation som en ny som måste lösas.

SKJUTER NER AIK-RYKTET

Malte Strömwall är alltså den första svenska spelare som vunnit den finska skytteligan med sina 30 mål. För att ytterligare understryka hur stark Strömwalls prestation är ska vi komma ihåg att han spelar i KooKoo, som är ett av ligans sämsta lag. De kom på 13:e plats av de 15 lagen som spelar i Liiga.

– Det är stort och något som kommer stå i historieböckerna, säger Malte Strömwall med ett litet leende innan han fortsätter:

– Det är en annan svensk, Thomas Sjögren, som gjort 31 mål, men att få vinna skytteligan tycker jag är stort. Dessutom var det kul att få sitt namn på deras troféer. Det var många bra spelare som stod med där innan.

När vi frågar den förre AIK-forwarden om ryktet som kom upp under säsongen om att han skulle vara mer eller mindre klar för sin gamla klubb skrattar han lite.

– Jag hörde också det ryktet, men det var aldrig nära. (Anders) Gozzi var och kollade på mig. Vi snackade och han visade intresse. Han såg en av våra matcher och vi snackade lite efter den. Jag och Gozzi har en bra relation sedan AIK-tiden, men det var aldrig aktuellt för mig att åka hem och spela i Hockeyallsvenskan. Klart att AIK finns nära mitt hjärta eftersom jag hade en fin tid där.

Det var även en del SHL-klubbar som visade intresse för Strömwall.

– Runt deadline, inför slutspelet, var det något lag som ville förstärka, men det var egentligen inte heller aktuellt. KooKoo sa att det inte ens var möjligt att dom skulle sälja några spelare den här säsongen.

– Det visade sig vara bra för mig att få spela hela säsongen i KooKoo och göra det bra från början till slut.

Ditt kontrakt har gått ut, hur går tankarna inför kommande säsong?

– Klart att det är kul att det finns intresse och många fina alternativ, men jag har inte riktigt bestämt mig ännu. Nästa steg jag tar är viktigt, men var det blir vet jag inte riktigt ännu.

Kan det bli aktuellt att åka över till USA igen?

– Drömmen finns kvar, men om det skulle bli så måste det kännas bra. Det återstår att se om det blir så.



Malte Strömwall i New York Rangers-dressen. FOTO: Andy Lewis/Icon Sportswire

LANDSLAGSDEBUTERAR NÄSTA VECKA

I dagarna fick Malte Strömwall ett telefonsamtal från Tre Kronor-coachen Johan Garpenlöv där han gav beskedet att 24-åringen var uttagen i Tre Kronor.

– Det var såklart kul och att få spela i Tre Kronor är något jag har haft som en dröm sedan jag var liten. Att spela i landslaget är alltid stort.

– Jag kommer ihåg då jag fick göra debut med juniorlandslaget. Det var superkul och jag ser det här på samma sätt, om inte ännu större. Det ska bli kul att få representera Sverige igen.

Även pappa Johan Strömwall har som bekant spelat i Tre Kronor. Han vann bland annat VM-silver 1990, men var även med i VM 1989 som var en del av startskottet för då nyinvigda Globen.

– Ja, det stämmer, pappa har ju spelat VM. Det ska bli kul att spela dom här två matcherna och se hur det går.

Vilka förväntningar har du på din prestation i landskamperna?

– Jag vill spela mitt spel så bra som möjligt och det blir ytterligare en nivå då det är landslagsspel. Jag kan tänka mig att farten höjs så det gäller att anpassa sig till det så snabbt det går.

Finns VM-spel i tankarna?

– Jag ska precis landslagsdebutera nu…, skrattar landslagsdebutanten.

– Det känns långt bort och är inget mål jag har, men självklart hade det varit kul, avslutar Malte Strömwall innan han ska bege sig till gymmet för dagens andra träningspass.