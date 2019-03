MOT NYA ÄVENTYR. Nästa säsong väntar spel i Finland för Stefan Stéen. Foto: Bildbyrån

Stefan Stéen spelade säsongens bästa hockey när Örebro plockade in Jhonas Enroth. Det blev början på slutet i Örebro för den 26-årige burväktaren. I går blev det klart att värmlänningen forsätter karriären i finska Vasa Sport.

– Jag har länge varit sugen på att testa en annan liga och har tidigare kollat runt i Europa. När alternativet i Vasa dök upp kändes det faktiskt helt perfekt, säger Stéen till hockeysverige.se.

Stefan Stéen hämtades till Örebro från Färjestad inför den här säsongen. Han konkurrerade under största delen av säsongen med finländske Eero Kilpeläinen om förstaspaden. Totalt blev det 27 matcher i grundserien för Stéen som upplevde både toppar och dalar under resans gång.

– Rent spelmässigt så var det tyvärr lite för mycket upp och ner för att jag ska vara helt nöjd. Jag hade velat hålla en jämnare nivå över tid. Jag fick en bra start, sen gick väl formen ner lite och jag upplevde väl en lite tuffare tid när vi bytte tränare och spelsystem och så. Sedan kom jag tillbaka starkt och tycker att jag gjorde en stark avslutning på säsongen, säger Stéen till hockeysverige.se.

– Jag brukar alltid sätta mig ned med min mentala tränare (Andy Swärd) efter säsongen för att gå igenom hur säsongen har varit. Nu har jag inte hunnit det ännu, men jag kan väl säga att ha spelat 27 matcher är någonting som jag väldigt nöjd med. Självklart vill man alltid spela så mycket som möjligt, men jag ville spela mer än hälften av matcherna och det nådde jag.

HYLLAR ENROTH: ”FANTASTISK MÅLVAKT”

Stéen fick uppleva en händelserik säsong med Örebro, där lagets kräftgång under hösten ledde till att dåvarande huvudtränaren Niklas Sundblad fick sparken. Efter Niklas Erikssons intåg som huvudtränare, tillsammans med de assisterande tränarna Jörgen Jönsson och Henrik Löwdahl, lyfte närkingarna i tabellen. Efter en stark avslutning på säsongen lyckades man ta sig till play-in, där den regerande svenska mästaren Växjö till slut blev för svåra.

– Inför säsongen hade vi som mål att ta oss till play in och det var ju någonting som vi lyckades med. Sen var vi kanske slutkörda rent mentalt i serien mot Växjö. Allt som allt har jag fått uppleva väldigt mycket under den här säsongen i Örebro, med tränarbyten och sådana saker. Det är någonting som man kan ta med sig i framtiden. Ju mer man får uppleva, desto mer lär man sig, eller hur? menar Steen.



MÅLVAKTSDUON. Stefan Stéen bildade målvaktspar med Eero Kilpeläinen innan Jhonas Enroth intåg i klubben. FOTO: Johan Bernström/Bildbyrån

I slutskedet av grundserien överraskade Örebros sportchef Niklas Johansson hela hockey-Sverige genom att plocka in den VM- och OS-meriterade målvakten Jhonas Enroth. För Stefan Stéen blev det början på slutet som förstamålvakt i Örebro, samtidigt som han menar att den korta tiden med Enroth var lärorik för honom.

– Jhonas är en helt fantastisk målvakt. Det har varit kul att få se honom på nära håll under de här veckorna. Han har mycket erfarenhet från spel både i NHL och KHL och man fick försöka suga in så mycket man bara kunde under tiden han var här.

Du spelade ju din bästa hockey för säsongen i samma skede som Enroth plockades in.

– Ja, så var det ju. Det var lite trôligt (trist) på så vis. Det var i ett skede av säsongen då vi hade många matcher på hemmaplan och där jag hade hittat ett härligt flyt i spelet. Jag så klart gärna fortsatt i målet, så är det ju absolut. Samtidigt vet jag ju hur den här branschen fungerar och det var bara att köpa situationen. Det var ingen direkt dålig målvakt som de hade plockat in.

”SKA BLI JÄVLIGT SPÄNNANDE”

Efter säsongen var färdigspelad stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning för Stefan Stéen i Örebro. I stället för att fortsätta karriären i någon annan SHL-klubb stod det under gårdagen klart att 26-åringen kommer att spela sin hockey i finska ligan med Vasa Sport nästa säsong.

– Det ska bli jävligt spännande, måste jag säga. Jag har länge varit sugen på att testa en annan liga och har tidigare kollat runt i Europa. När alternativet i Vasa dök upp kändes det faktiskt helt perfekt. Jag ser framemot äventyret som väntar.

Vad vet du om laget?

– Jag vet inte överdrivet mycket, måste jag vara helt ärlig och säga, säger Steen med ett skratt.

– Jag vet att de pratar svenska i stan – det känns ju tryggt. Jag hade ett bra snack med deras målvaktstränare (Tapio Kotola) och jag gillar hans filosofi. Finland har, precis som Sverige, en kultur att få fram mycket målvakter. Det ska bli kul att se på nära håll och att få jobba med en finsk målvaktstränare. Det är något som jag är väldigt spänd på.

Kontraktet med Sport är skrivet på ett år.

– Det blir väldigt kul att prova någonting nytt. Jag har spelat fem och en halv säsong i SHL nu och man har sett hallarna upplevt en hel del, säger Steén som hunnit med att vinna två SM-guld under sina år i SHL.

– Det är inte så att jag stänger några dörrar för spel i Sverige bara för att jag lämnar ligan nu. Jag ser snarare det här som ett litet äventyr. Sedan vet man aldrig hur saker faller ut i framtiden, avslutar han.