Victor Olofsson har varit en av Rochesters mest framträdande spelare den här säsongen. Nu får den forne skyttekungen i SHL chansen att visa upp sig i Buffalo Sabres under slutskedet av säsongen.

Med sina 27 mål och 33 assist är Victor Olofsson Rochester Americans bäste poängplockare den här säsongen. 23-åringen från Örnsköldsvik har trots sitt fina spel i AHL fått vänta på chansen i NHL – men nu kommer chansen för fjolårets skyttekung i SHL.

Sent under onsdagskvällen meddelade Buffalo Sabres att man kallat upp den svenske forwarden från Rochester.

Olofsson har varit stekhet under den senaste veckan och har under de tre senaste matcherna noterats för sju poäng (3+4).

En eventuell NHL-debut skulle kunna ske i Buffalos match mot Detroit, natten till fredag svensk tid.

We have recalled forward Victor Olofsson from @AmerksHockey. pic.twitter.com/EVx97T210i

— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) March 27, 2019