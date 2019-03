Hilda Törner. Foto: Privat

Igår var det Hanna Rylander. Idag är det Hilda Törner som förlänger med Brynäs.

– De förutsättningar som finns här är perfekta för mig, säger 19-åringen till klubbens sajt.

Brynäs börjar så sakteliga bygga upp sin SDHL-trupp för kommande säsong. Nu säkrar de upp backen Hilda Törners signatur. Hon har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

– Hon är en ung back som har växt mycket under sin första säsong här. Vi ser stor utvecklingspotential i Hilda och ser fram emot att jobba med henne under de kommande två åren, säger Erika Grahm som damansvarig i Brynäs IF.

Under sin debutsäsong i Brynäströjan gjorde Törner två poäng.