Inför säsongen berättade Robin Lehner om sitt missbruk och kampen mot sin psykiska ohälsa. Nu kan han prisas för sin makalösa resa till världstoppen.

Efter att ha varit en stor, stor talang som ung låg vägen öppen för att Robin Lehner skulle bli en stjärna i NHL. Men han lyckades till en början inte ta det där steget in i världstoppen som många hade gjort.

I somras kom en förklaring då Lehner i The Athletic gick ut och öppenhjärtigt berättade om sina missbruksproblem och sin ohälsa.

” Jag var full. Jag vill döda mig själv. Jag var extremt nära flera gånger. Så man får kämpa som hockeyspelare var inget emot av det jag kämpade mot i min hjärna. Då var det som värst”

”Jag var konstant arg, irriterad och trött. Depressionen påverkade inte bara min hjärna utan också min kropp. Jag hade ont varje dag. Jag ville inte träna och knappt spela några matcher”, skrev han bland annat.

Efter att Robin Lehner gick ut med sin historia har han varit en av NHL:s allra bästa målvakter och han har till och med nämnts som en möjlig finalist till Vezina Trophy. Svensken har hållit fem nollor, 92,8 i räddningsprocent och har släppt in 2,17 mål per match i sina 42 framträdanden under säsongen.

För den resan är Robin Lehner nu New York Islanders kandidat till Bill Masterton Trophy, priset som går till den spelare som visat störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang inom ishockeyn.Vinnaren röstas fram av ishockeyjounalisterna i Professional Hockey Writers’ Association.

Alla lag får ta fram en nominerad, och sedan röstas de tre slutliga finalisterna fram. En svensk har vunnit priset och det var Anders Hedberg 1985. Robin Lehner lär ligga bra till för att bli den andra.

Förra året fick veteranen Brian Boyle priset, för sin resa tillbaka till NHL efter att ha fått ett tungt cancerbesked.

G Robin Lehner, who has battled addiction and mental-health issues and is 22-12-5 and third in NHL with a 2.17 GAA and .928 save pct. is #Isles nominee for Masterton MeTrophy for perseverance, sportsmanship and dedication to hockey as voted upon by team's @ThePHWA chapter.

