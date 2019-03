Gabriel Landeskog fick besked den åttonde mars om att hans skada skulle hålla honom från spel i minst sex veckor. Men nu verkar det som han återhämtat sig snabbare än så. Idag tränade han för första gången på is med vanlig träningströja sedan skadan.

Igår var han på is för första gången sedan skadan. Då hade han på sig en röd träningströja, som signalerar att spelaren inte ska vara inblandad i närkampssituationer. Idag tränade han för första gången i en normal träningströja – vilket tyder på att Landeskog kan vara påväg tillbaka till spel i en nära framtid.

Det var i början av mars som Colorado meddelade att Landeskog hade en överkroppsskada och skulle bli borta från spel i sex veckor. Men nu verkar det som att Landeskog återhämtat sig snabbare väntat. Det är dock ännu oklart när han kan vara tillbaka i matchspel.

Men enligt journalisten Ryan S. Clark ska Colorados huvudtränare Jared Bednar sagt att Landeskog kan vara redo för spel redan imorgon, när laget tar sig an Arizona.

Gabriel Landeskog smiled when asked if he would play tomorrow.

