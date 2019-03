Efter 13 raka matcher utan mål fick William Nylander stopp på torkan i natt. Han sköt ett av Torontos fyra mål när de föll efter straffar mot Philadelphia.

– Chanserna har funnits där, så jag har inte varit allt för orolig, säger svensken.

William Nylander hade spelat 13 raka matcher utan att göra mål. Det var hans tangerat längsta måltorka under de säsonger han spelat i NHL. I nattens möte med Philadelphia kom dock en efterlängtad nätkänning för svensken.

Han räddade nämligen en poäng för Toronto, då han satte 4-4-målet i slutminuterna. William Nylander sköt sitt sjätte mål och gjorde sin 26:e poäng på 49 matcher under säsongen.

– Det var ett tag sen. Men chanserna har funnits där, så jag har inte varit allt för orolig. Jag gör hellre mål i slutspelet än nu, men det var bra, säger han enligt nhl.com.

Activating the spin cycle. #LeafsForever pic.twitter.com/6R59sh9I8L

Den ständigt omdiskuterade svensken har däremot varit i fin poängform den senaste tiden och har exempelvis nio poäng på sina åtta senaste matcherna. Det är bara målskyttet som inte riktigt lossnat.

Philadelphia vann matchen efter straffar där Sean Couturier avgjort i den femte straffomgången. Han gjorde mål på sin straff, medan just Nylander brände sitt försök. Couturier valde en straff där han gick från forehand till backhand. Ett framgångsrecept sedan tidigare, visade det sig.

– För några år sedan gjorde jag ett straffmål på Frederik Andersen när han var i Anaheim med samma straff. Jag funderade på om han mindes mig och som tur är gjorde han förmodligen inte det, säger Couturier.

Han gjorde även ett mål under ordinarie tid och fick hjälp i målskyttet av Travis Konecny, Radko Gudas och Ryan Hartman. Connor Brown, Nazem Kadri och Auston Matthews gjorde Torontos övriga mål.

It’s even better in slow motion. 🙌#TORvsPHI | #LetsGoFlyers pic.twitter.com/KvpI2Nv6FB

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) March 28, 2019