Joel Lundqvist sänkte Jens Olsson. Foto: Bildbyrån

Joel Lundqvist hade precis gjort mål och utökat Frölundas ledning mot Malmö. Då tacklade han Jens Olsson och åkte på ett matchstraff. Nu kan han stängas av.

Bara sekunder efter att Joel Lundqvist gjort mål i gårdagens 7-2-vinst mot Malmö tacklade han Jens Olsson och fick 5+20 för checking to the head. Jens Olsson blev liggande på isen under en stund innan han kunde ta sig av densamma.

Lundqvists tackling blev omdiskuterad och såväl Roger Rönnberg som C More:s experter hävdade att det snarare var en olycka att tacklingen träffade huvudet, då Jens Olsson inte fullföljde sin tackling utan stannade upp vilket ställde Lundqvist.

Men Frölundakaptenen riskerar nu avstängning. Han är anmäld till Disciplinnämnden, bekräftades det på torsdagsmorgonen.

”Lundqvist sökte en tackling på Olsson, som bromsade in för att undvika att bli tacklad. Lundqvist förflyttade sig då åt höger för att tackla Olsson, en tackling som endast träffade över hakan på Malmöspelaren. Tacklingen hade kunnat undvikas om Lundqvist istället åkt efter pucken”, skriver de på SHL:s hemsida.

En eventuell dom kommer under dagen.