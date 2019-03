Efter tre år i Sverige lämnade norrmannen Kristian Røykås Marthinsen för spel i WHL inför den här säsongen. Där blev han i natt stor slutspelshjälte.

Det blev bara tre allsvenska framträdanden i Hockeyallsvenskan för Almtuna, för den nu 19-årige Kristian Røykås Marthinsen. Inför den här säsongen valde han nämligen att lämna Sverige för spel i WHL, där Saskatoon Blades säkrat rättigheterna till norrmannen.

Efter en säsong med 29 poäng på 62 matcher hade han gått poänglös från de tre första slutspelsmatcherna med Blades. Men i natt klev han fram – och snacka om att han gjorde det i rätt läge.

Forwarden sköt nämligen Saskatoon vidare genom att avgöra den fjärde matchen mot Moose Jaw Warriors i förlängning. Vild glädje utbröt förstås efter den tidigare Almtunatalangens avgörande, som säkrade avancemanget till andrarundan.

I laget finns också Kirby Dach, som väntas kunna gå topp-fem i sommarens draft. Han gjorde ett mål och har 3+2 under de fyra slutspelsmatcher han spelat.

Røykås Marthinsen valdes i sjunderundan av draften 2017, av Washington Capitals.

Moving on! @Capitals prospect Kristian Roykas-Marthinsen sends @BladesHockey into the second round of the 2019 #WHLPlayoffs! #SASvsMJ pic.twitter.com/CTDj38EJX2

— The WHL (@TheWHL) March 28, 2019