Med sju matcher kvar av grundsäsongen är New York Rangers snart färdigspelade för i år. För Lias Andersson har debutsäsongen i Nordamerika varit tuff, då han pendlat mellan NHL och AHL och inte nått den nivå han vill hålla. Men 20-åringe

22 mars, 2019

Henrik Lundqvist upplever den tyngsta säsongen i sin karriär. I ett New York Rangers under återuppbyggnad finns inte slutspel på kartan. Det är ett faktum som han har haft svårt att hantera, erkänner han i en intervju med New York Posts Larr