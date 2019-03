Adam Boqvist har total lekstuga i OHL-slutspelet. I natt förde han London Knights vidare via två nya mål. Nu har han sex mål på två matcher.

Adam Boqvist har växlat upp mer och mer ju längre in i hans debutsäsong i OHL han kommit. Nu tycks JVM-stjärnan ha hittat sin absoluta toppform. Han gjorde fyra mål i den tredje slutspelsmatchen mellan London Knights och Windsor Spitfires, och fortsatte på inslagen väg i natt.

Boqvist var med och sköt London vidare till den andra slutspelsrundan genom att göra två nya mål. Backen har alltså gjort sex mål på sina två senaste matcher, och toppar hela slutspelets skytteliga före Floridas storlöfte Owen Tippett som spelar för Saginaw Spirit.

The Swede stays hot 🔥@NHLBlackhawks prospect @BoqvistAdam scores 2️⃣🚨 for @GoLondonKnights to burn Spitfires in series clinching win.#OHLPlayoffs | #LDNvsWSR pic.twitter.com/8OOUzuhP7a

— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) March 29, 2019