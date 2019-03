Adam Reideborn. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Årets bästa målvakt i svensk ishockey har korats. I dag kom beskedet att Adam Reideborn vinner Honken Trophy.

– Hans utvecklingskurva imponerar på mig, säger Leif ”Honken” Holmqvist som har gett namn till priset.

Många blev förvånade när Adam Reideborn inte fick Honken Trophy förra säsongen. Då valde juryn, bestående av Leif ”Honken” Holmqvist tillsammans med Mikael Fahlander och Ishockeyjournalisternas Kamratförening, att rösta fram Växjös Viktor Fasth till priset.

I år är det dock Djurgårdens förstamålvakt som får priset. Det meddelas i ett pressmeddelande från Svenska ishockeyförbundet.

”Hans utveckling som målvakt imponerar, liksom hans speluppfattning och följsamhet i kassen. Lägg till hans lugn så har ni en fullfjädrad elitmålvakt”, skriver man i en motivering.

”HONKEN” IMPONERAD

Leif ”Honken” Holmqvist själv lyfter på hatten inför Reideborns prestation i SHL.

– Hans utvecklingskurva imponerar på mig, liksom hans lugn i kassen och förmågan att läsa spelet, säger målvaktslegendaren.

Adam Reideborn blir den andra djurgårdaren som får en tung utmärkelse den här säsongen. Sedan tidigare har Jacob Josefson fått ta emot Guldhjälmen som SHL:s mest värdefulla spelare. Luleås Erik Gustafsson har dessutom fått Salming Trophy som ligans bästa back,

Adam Reideborn kom till Djurgården efter Modos utträde ur SHL 2016. Den här säsongen, som ser ut att bli hans sista i klubben, har han stoppat 92,9 procent av skotten i grundserien samt slutspelet, där hans lag har 2–1 i matcher på Skellefteå inför kvällens fjärde kvartsfinalmöte i Västerbotten.

Tidigare vinnare av Honken Trophy

Alla pristagare:

2001-2002 Stefan Liv, HV 71

2002-2003 Henrik Lundqvist, Västra Frölunda HC

2003-2004 Henrik Lundqvist, Västra Frölunda HC

2004-2005 Henrik Lundqvist, Västra Frölunda HC

2005-2006 Johan Holmqvist, Brynäs IF

2006-2007 Erik Ersberg, HV 71

2007-2008 Daniel Larsson, Djurgårdens IF

2008-2009 Johan Holmqvist, Frölunda HC

2009-2010 Jacob Markström, Brynäs IF

2010-2011 Viktor Fasth, AIK

2011-2012 Viktor Fasth, AIK

2012-2013 Gustaf Wesslau, HV 71

2013-2014 Linus Ullmark, MODO Hockey

2014-2015 Joel Lassinantti, Luleå HF

2015-2016 Markus Svensson, Skellefteå AIK

2016/2017 Oscar Alsenfelt, IF Malmö Redhawks

2017/2018 Viktor Fasth, Växjö Lakers HC

2018/2019 Adam Reideborn, Djurgårdens IF