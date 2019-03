Foto: Bildbyrån

Emil Kruse har placerats i Västerås till kommande säsong. För Hockeysverige.se bekräftar han att de visat intresse, men det finns fler klubbar som är aktuella.

– Det är mest klubbar i HockeyAllsvenskan, säger han.

Emil Kruse hade en stark säsong i Västerik. Han lånades ut från Rögle för att bli förstemålvakt och stod i mer än 40 matcher i HockeyAllsvenskan under säsongen. På dessa hade han den sjätte bästa räddningsprocenten och släppte in femte minst mål per match. Efter succén finns det nu ett stort intresse för Kruse.

Värmlänningen bekräftar att bland annat Västerås är en klubb som är aktuell. Där skulle han kunna ersätta Samuel Ersson, som är klar för Brynäs.

– De har hört av sig, det har de gjort. Men det finns några andra klubbar som är med i det också, säger Emil Kruse till hockeysverige.se.

– Det finns ett rätt bra intresse, måste jag säga. Det är några olika klubbar som hört av sig. Men det är mycket som ska funka runt omkring också. Vi får se vad som blir bäst för mig och för tjejen.

Vilken nivå siktar du in dig på? Är det bara HockeyAllsvenskan?

– Jag vill helst spela så högt upp som möjligt förstås. Men det är mest klubbar i HockeyAllsvenskan som hört av sig.

24-åringen känner ingen stress inför beslutet, utan menar att det får ta den tid det tar innan han bestämmer sig om sin nya klubbadress.

– Just nu tar jag det ganska lugnt. Jag kollar runt med olika alternativ, och sådär. Jag känner mig inte så stressad utan det kan ta allt från någon vecka till flera veckor. Jag har ingen deadline utan det får ta den tid som behövs. Det ska kännas rätt. Jag vill känna att jag kommer trivas.

”DÅ BLEV JAG INTE SÅ HIMLA GLAD”

Efter en tung fjolårssäsong där Kruse kastades in i ett svajigt Rögle och blev oväntad förstemålvakt till en början har burväktaren nu fått tillbaka det självförtroendet som sviktade något under säsongen i Ängelholm.

– Jag har aldrig varit förstemålvakt en hel säsong förut, så det här var skönt för självförtroende. Jag har alltid vetat att när jag är bra så är jag bra. Nu skulle jag bara visa det för alla andra som tvivlade också, säger han.

Du stod en bra bit över 40 matcher. Var det svårt att hålla orken uppe hela säsongen?

– Under säsongen kände jag inte så mycket av det. Det var mer efteråt, när man skulle varva ned. Då kände jag att jag var rätt trött, skrattar Emil Kruse.

– Men det var en sån här säsong jag ville ha när jag lånades ut. Det var det jag och Rögle pratade om också, att det här var bäst för min utveckling.

Hur såg du på att bli utlånad, från början?

– Ska jag vara ärlig så…när jag fick beskedet från dem blev jag inte så himla glad. Men sen insåg jag att det nog är bäst för min egen framtid, i stället för att stanna kvar och få sitta på bänken och kanske spela tio matcher eller så. Ju längre tid som gick, desto bättre kändes det. Nu i efterhand är jag väldigt nöjd.

BERÖMMER RÖGLE

Hur är relationen med Rögle nu?

– Det finns inga hard-feelings. Tvärtom. Vi pratade mycket under säsongen. Chris (Abbott, sportchef) hörde av sig, målvaktstränaren hörde av sig. Jag tycker bara det är kul att de hörde av sig så mycket.

Västerviksmålvakten är också nöjd med det spel han klarade av att visa upp genom hela säsongen.

– Framför allt är jag nöjd med den jämnhet som jag haft, som jag kanske inte haft tidigare. Den kommer när man får spela mer, tror jag. Du blir tryggare på något sätt. Om du bara får spela någon match då och då så vill man på något sätt visa för mycket. Det blir lätt att man överarbetar. Nu blev jag lugnare.

Trots att Emil Kruse bara är 24 år och precis avslutat sin första säsong som förstemålvakt. Trots det har han varit med på elitnivå ganska länge i den mycket utsatta och tuffa målvaktsbranschen. Nu vill han ha fler säsonger med mycket speltid för att fortsätta utvecklas.

– Det är jätteviktigt att vara i ett lag där man får spela, förstås. För oss målvakter finns det bara en plats att slåss om och om du kollar de som är förstemålvakter i SHL så…det är ju bara toppmålvakter. Det är inte lätt att ta plats där. Så det kan nog vara bra att få några år på nacken i HockeyAllsvenskan och bygga vidare på sitt spel där innan man tar steget upp.

Men det är målet i framtiden?

– Ja, jag vill ju spela så högt upp som möjligt. Sen får vi se hur lång tid det tar. Jag siktar på att bli bättre för varje år så man kan komma högre upp. Nu vill jag bara vara ännu bättre nästa säsong, och sen får vi se var den säsongen kan ta mig, avslutar Emil Kruse.