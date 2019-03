Erik Brännström har haft en fin första säsong i Nordamerika. Men nu kommer han missa de kommande matcherna på grund av skada.

Han fick inleda i AHL och har hållit till mesta delen där, men efter trejden från Vegas till Ottawa i februari så har Erik Brännström fått chansen i två NHL-matcher för Senators där han fått beröm för sitt spel.

Men nu är han tillbaka i farmarlaget Belleville och tanken var att vinterns JVM-kapten skulle bli en viktig pusselbit för laget i jakten på slutspel. Men han kommer nu missa matcher på grund av en överkroppskada som bedöms hålla honom borta ”vecka för vecka”.

Ett hårt slag för Belleville naturligtvis då Brännström varit en viktig faktor för deras spel. Laget har sju matcher på sig att ta sig till slutspel och det återstår att se i hur många av dessa Brännström kan delta.

Grundserien avslutas den 14 april.

