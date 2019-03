Victor Olofssons NHL-debut är avklarad och den blev lyckad. Han hade en assist i 5-4-förlusten mot Detroit. Dessutom utsågs den svenske SHL-skyttekungen till matchens tredje stjärna.

– Det var riktigt bra att få spela med honom, säger Jack Eichel enligt nhl.com.

Efter att ha varit en av AHL:s genomgående bästa spelare under säsongen kom till sist NHL-chansen för Victor Olofsson i natt. Han slängdes direkt in i förstakedjan med Buffalos storstjärnor Jack Eichel och Sam Reinhart.

Fjolårets SHL-skyttekung fick ungefär 13 minuters speltid och tog sannerligen vara på dem. Han utsågs till en av matchens tre stjärnor och hade dessutom en passningspoäng på Jack Eichels 4-4-kvittering med drygt fyra minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Eichel gjorde då sitt 100:e mål i NHL-karriären.

– Jag hörde hur han skrek efter pucken. Jag försökte bara få in den där i mitten. Det var ett jättebra avslut från honom, säger Olofsson enligt nhl.com.

Eichel ties it and Olofsson gets his first @NHL point! pic.twitter.com/mKRH49DTFu

— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) March 29, 2019