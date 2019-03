Redan förra veckan var Torontos coach Mike Babcock inne på att man skulle kalla upp Calle Rosén från AHL. Nu bekräftar tränaren att så blir fallet.

Efter en månads skadefrånvaro så var Calle Rosén för en vecka sedan tillbaka i Toronto Marlies uppställning. I samband med det så hintade Mike Babcock om att svensken skulle kunna kallas upp till Maple Leafs i NHL nu i helgen.

Nu bekräftar tränaren att så blir fallet. Calle Rosén kommer finnas med Maple Leafs när de på måndag tar sig an New York Islanders på bortaplan. Han kommer troligtvis sedan få fortsätta ända till skadade Jake Gardiner är tillbaka.

Calle Rosén har ännu inte getts någon speltid i NHL den här säsongen. Ifjol blev det fyra matcher för 25-åringen i Maple Leafs.

Mike Babcock says Calle Rosen will join the Leafs in NY ahead of Monday's game against the Isles … plan is to have him in the lineup until Jake Gardiner returns

— Mark Masters (@markhmasters) March 30, 2019