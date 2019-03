Janne Jalasvaara stängs av. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

I morse anmäldes Timråbacken Janne Jalasvaara till disciplinnämnden för en checking to the head på Oskarshamns Filip Svenningson.

Nu har domen kommit.

Finländaren stängs av i tre matcher för tilltaget.

Timrå får klara sig utan sin finske veteranback Janne Jalasvaara de tre kommande matcherna. Detta efter att 34-åringen blivit avstängd för en checking to the head på Oskarshamns forward Filip Sveningsson. Detta meddelar Svenska ishockeyförbundet i ett pressmeddelande under lördagsförmiddagen.

”VÅRDSLÖS OCH OBEHÄRSKAD”

Det var i inledningen av den tredje perioden som Jalasvaara och Sveningsson hamnade i en duell framför Niklas Svedberg i Timrå-målet. Finländaren satte då upp en klubba i ansiktet på Oskarshamnsforwarden, som föll till isen med händerna i ansiktet.

I domen skriver disciplinnämnden att crosscheckingen var ”vårdslös och obehärskad” och bör således rendera i en avstängning.

34-åringen fick en tvåminutersutvisning för hög klubba på isen, men straffas alltså betydligt hårdare nu. I och med avstängningen kan Jalasvaara vara tillbaka först i en eventuell match 6 i matchserien.

Utöver avstängningen tvingas finländaren böta 15 000 kronor för tilltaget.