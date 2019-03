Simon Hjalmarsson riskerar avstängning. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Frölundas forward Simon Hjalmarsson delade ut en omtalad tackling på Malmös Emil Sylvegård i gårdagens kvartsfinal mellan Malmö och Frölunda. Nu anmäls 30-åringen till disciplinnämnden.

Det var i den tredje perioden i den fjärde kvartsfinalmatchen mellan Malmö och Frölunda som situationen inträffade. Simon Hjalmarsson tilldelades en tvåminutersutvisning för charging efter att ha sänkt Malmös forward Emil Sylvegård med en tackling bakom Malmös mål.

Nu anmäls Hjalmarsson till disciplinnämnden för sitt tilltag.

”KÄNNS SOM ATT DEN TAR I BRÖSTET”

Situationsrummet skriver i sin anmälan att Hjalmarsson kommer in som tredje man i situationen och sätter in en huvudtackling på Emil Sylvegård. Disciplinnämnden kommer att behandla ärendet under dagen och en eventuell dom mot Hjalmarsson väntas komma någon gång under eftermiddagen.

För hockeysverige.se berättade Hjalmarsson i går att han inte såg något fel på tacklingen.

– Jag har inte sett den, men det känns som att den tar i bröstet eller så. Det är inget konstigt, säger Hjalmarsson.

– Domaren tycker att han släppt ifrån sig pucken och det är det han tar utvisningen för. De stod och tittade flera gånger på jumbotronen utan att ta något extra. Jag har svårt att se att fyra domare skulle släppa den om det varit någonting.

Efter matchen utbröt ett ordkrig mellan Frölundas tränare Roger Rönnberg och Malmös dito Peter Andersson angående situationen.

Se tacklingssituationen här.