"HUR HÄFTIGT SOM HELST". Tobias Björnfot njöt av slutspelsatmosfären i sin första slutspelsmatch. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Han kastades in i hetluften direkt efter att Alexander Urbom tvingats lämna ett sent återbud. 17-årige Tobias Björnfot gjorde det med den äran och fick en slutspelsdebut att minnas.

– Det var jättekul att få spela inför en fullsatt arena här i Skellefteå. Verkligen hur häftigt som helst. Det här vill man göra om, säger Björnfot till hockeysverige.se efter Djurgårdens 4–2-seger över Skellefteå.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han spelade sju SHL-matcher i grundserien för Djurgården. Backtalangen Tobias Björnfot hade inga planer på att spela SM-slutspelshockey under gårdagen, men efter ett sent återbud från Alexander Urbom kastades 17-åringen in i hetluften.

Totalt blev det lite drygt tre och en halv minuts istid för Björnfot i den fjärde kvartsfinalmatchen mot Skellefteå.

– Det var jättekul att få spela inför en fullsatt arena här i Skellefteå. Verkligen hur häftigt som helst. Det här vill man göra om. Jag spelade på ”JK”-dagen hemma på Hovet, och då var det också fullsatt. Men detta var ändå en slutspelsmatch inför en fullsatt arena. Då blir det alltid lite extra roligt, säger Björnfot till hockeysverige.se.

17-åringen noterades för ett skott på mål och imponerade med sitt lugn med pucken under de sex bytena han spelade.

– Det kändes helt okej, jag spelade inte så mycket men det är ändå roligt att få vara med och känna på atmosfären.

”ROLIGT ATT DE HAR TRON PÅ MIG”

Björnfot har annars spelat största delen av säsongen i Djurgårdens J20-lag, där han noterats för fina 22 poäng (11+11) på 39 matcher från sin backposition. 17-åringen har också haft rollen som assisterande kapten i J20-laget.

– I J20 har jag fått en stor och ledande roll med mycket istid i fem mot fem-spelet, men även i power play och box play. Där känner jag mig väl lite mer trygg och tar kanske för mig lite mer än uppe i a-laget. Vi har ett bra gäng i J20 och det har flutit på bra den här säsongen, menar Björnfot.

Under grundserien noterades backtalangen som sagt för sju matcher i SHL med Djurgården. Efter Brynäs supertalang Victor Söderström var det Björnfot som var den U18-back som fick spela mest i SHL under grundserien. 17-åringen är nöjd över vad han presterat på seniornivå den här säsongen.

– Det har gått bra tycker jag. Det är klart att det är en omställning från juniorhockeyn, men jag har fått spela mitt eget spel och fått ett stort förtroende av ledarstaben när jag väl fått chansen här. Det är roligt att de har den tron på mig och jag är nöjd med mitt spel, säger han.



SAMLAR PÅ SIG RUTIN. Totalt har det blivit sju matcher i SHL och en i SM-slutspelet för Djurgårdens backtalang Tobias Björnfot. FOTO: Bildbyrån

LÄRORIK SÄSONG

Inför säsongen hade Björnfot inga större förväntningar att få speltid med a-laget, utan hoppades snarare att få vara med och se och lära på träningar.

– Att spela matcher såg jag bara som en bonus, och nu blev det sju matcher i grundserien och så en match här i SM-slutspelet. Det var ingenting som jag hade förväntat mig inför säsongen.

Björnfot menar själv att han tagit stora kliv den här säsongen. Framförallt är det spelet i den egna zonen som han utvecklat, enligt honom själv.

– Jag har lärt mig mycket under säsongens gång, framförallt i det defensiva spelet tycker jag att jag har tagit kliv framåt och blivit tryggare i hur jag ska agera i defensiva situationer.

– Jag har lärt mig mycket, både på och utanför planen. Det känns som att jag har vuxit, om man säger så. Jag har fått spela mycket och fått ett stort förtroende av tränarna, vilket så klart hjälpt min utveckling. Det har varit en mycket lärorik säsong.

SER FRAMEMOT DRAFTEN: ‘SKITHÄFTIGT’

Och än är säsongen inte över för Djurgårdstalangen. Under våren väntar först ett U18-VM på hemmaplan.

– Det skulle så klart vara jättekul att få chansen där. Jag har varit med i truppen innan och har fått ha en ledande roll i det landslaget, vilket är kul. Sedan är det så klart lite extra speciellt med tanke på att det är hemma i Sverige också. Jag har aldrig varit med landslaget på hemmaplan, så det hade varit första gången jag hade fått spela i landslagströjan här i Sverige med 01-kullen.

Sen, framåt midsommar, väntar sommarens stora händelse för alla hockeytalanger – NHL-draften. Björnfot tippas att gå någonstans i den första eller andra rundan av draften och ser av förklarliga skäl framemot midsommarhelgen i Vancouver.

– Det skulle vara jättekul att bli draftad och hela grejen med själva grejen med draften känns skithäftig, men det är ingenting som jag åker runt och tänker på när jag är ute på isen. Då gäller det bara att spela sin bästa hockey för att på så sätt få folk att få upp ögonen för en. Men absolut, jag ser framemot det.