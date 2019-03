Victor Olofsson. Foto: Dan Hickling/ Hickling Images

Redan i den andra NHL-matchen kom Victor Olofssons första NHL-mål. Han sköt Buffalos enda mål i nattens 5-1-förlust mot New York Islanders.

– Skönt att få det första målet avklarat, säger han till hockeysverige.se efter matchen.

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev förlust med stora siffror för Buffalo Sabres när de gästade Brooklyn och New York Islanders i natt. För Victor Olofsson blev det ändå en minnesvärd match. Vid ställningen 0–5 sköt han karriärens första NHL-mål – i sin andra match – under ett powerplay.

Efter matchen fick hockeysverige.se:s Kajsa Kalméus en intervju med fjolårets målkung i SHL. Dels för att prata om första fullträffen, dels för att prata om hans första säsong i Nordamerika där det i första hand blivit spel i AHL med Buffalos farmarlag Rochester Americans.