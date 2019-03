STÄNGT VAR DET HÄR. Jacob Markström bommade igen i natt. Foto: Bildbyrån

Jacob Markström har haft karriärens bästa NHL-säsong och har visat att han ska vara Vancouvers förstemålvakt. I natt storspelade han dessutom genom att rädda 38 skott och sex straffar i Vancouvers straffseger mot Dallas.

I skymundan av Elias Pettersson har Jacob Markström också varit en av Vancouvers allra bästa spelare under säsongen. Han har stått runt 60 matcher under säsongen och dragit ett enormt lass för Vancouver, som var med i slutspelsracet länge och väl. Nu är Canucks emellertid eliminerade.

Efter att ha släppt in fem mål på 24 skott mot Anaheim häromnatten tog Jacob Markström en ordentlig revansch i natt. Han stoppade 38 av 40 skott under ordinarie tid i mötet mot Dallas och följde upp det genom att se till att Dallas missade samtliga åtta straffar i den straffläggning som följde. Han räddade sex av dem. Den IK Sätra-fostrade Vancovermålvakten utsågs till matchens första stjärna efter stormatchen.

BÄST AV SVENSKARNA

Markström kunde i och med det räkna in in 28:e seger för säsongen. Med det är han tionde bäst i hela NHL och bäst av samtliga svenskar som stått i NHL under säsongen. Robin Lehner, som stått betydligt färre matcher, har 24 vinster. Henrik Lundqvist står på 18 segrar.

Markus Granlund avgjorde straffläggningen då han gjorde mål och Mattias Janmark missade, i den åttonde straffomgången. Tim Schaller och Sven Bärtschi gjorde målen under ordinarie tid för Vancouver. Andrew Cogliano och Aleksandr Radulov gjorde Dallas mål i förlustmatchen. Dallas segersvit stannade, på grund av nattens förlust, på tre matcher.