Filip Larsson. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Filip Larsson skrev in sig i en exklusiv skara i natt. Efter att ha hållit en ny nolla för sitt University of Denver är laget klara för spel i Frozen Four. Matchen var ännu en i raden av imponerande insatser av Larsson.

Filip Larsson har haft en superstark debutsäsong i collegehockeyn. Fjolårets backupkeeper i JVM har radat upp fina insatser och ser ut att ha toppat formen i rätt läge. I natt blev han nämligen den femte målvakten att hålla nollan i två raka slutspelsmatcher, sedan NCAA utökade till 16 lag för 16 år sedan. De övriga är NHL-stjärnorna Cory Schneider och Brian Elliott, ECHL-målvakten Parker Milner och finske Filip Lindberg som gjorde samma sak som sin namne Larsson i natt.

Filip Larsson blev stor hjälte när Denvers universitet i natt blev klara för Frozen Four, vilket innebär att de alltså är ett av fyra lag som gör upp om collegetiteln. Svensken har varit i monsterform genom hela slutspelet. I alla hans fem matcher har Denver förlorat skotten men ändå har de lyckats ta sig hela vägen till Frozen Four,

HYLLAS AV KLUBBLEGENDAR

Han har räddat 98,1 procent av skotten och bara släppt in 0,6 mål per match. Ett skaplig facit av en rookiemålvakt.

– Filip Larsson har gjort en enorm skillnad, konstaterade klubblegendaren Ron Grahame, som själv stod för klubben en gång i tiden och sen tog sig till NHL, för Collegehockeynews.

Filip Larsson valdes i sjätterundan av 2016 års draft. Det var Detroit som valde honom. Kanske kan det visa sig vara ett fynd?