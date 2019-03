Här är ett besked som Tampa Bay inte ville ha, när NHL nu går in i sin sista vecka. Victor Hedman är skadad.

Victor Hedman avbröt nattens 6-3-förlust mot Washington i förtid. Han gjorde illa sig efter en smäll i en duell med landsmannen Carl Hagelin. Norris-vinnaren tycks ha fått sig en smäll av Hagelins hjälm.

Tampa Bay meddelade att det rörde sig om en ”överkroppsskadaa” men någon mer utförlig rapport än så finns inte i nuläget. Det är oklart hur allvarlig skadan är, och om den kan påverka Hedmans medverkan i slutspelet som drar igång inom kort. Världsbacken kommer undersökas på nytt idag.

NHL går nu in på sin sista grundserievecka.

Hedman was bumped by Hagelin at the end of the first period, didn't come out for the second #GoBolts pic.twitter.com/8csbuM1mEM

