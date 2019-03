Tre mål, i rad, i samma period. Rickard Rakell sköt ett äkta hattrick i Anaheims 5-1-vinst mot Edmonton.

Efter en mycket tung säsong, där målskyttet inte allt lossnat för Rickard Rakell, har han nu hittat målformen. Den tidigare 30-målsskytten har gjort sju mål på sina fem senaste matcher och har gått från elva mål på 62 matcher till 18 mål på 67. I natt kom pricken över i:et för Rakell.

Han slog nämligen till med ett hattrick mot Edmonton. Ett äkta sådant. 2-0 kom 1:21 in i den andra perioden. 3-0 kom 8;48 in i den andra perioden. 4-0 kom 15:13 in i den andra perioden, Alla målen gjordes av Rickard Rakell. En mäktig uppvisning från fjolårets VM-guldhjälte.

Rickard Rakell var dock inte den enda svensken som levererade för Anaheim i natt. Jakob Silfverberg fortsatte sin fina trend genom att finnas med i förarbetet till två av landsmannens mål. Med dessa två poäng på banken har Gävlesonen gjort 16 poäng på sina 15 senaste matcher. Dessutom hade Hampus Lindholm två assistpoäng, precis som Silfverberg. Snacka om en lyckad kväll för de tre Anaheimsvenskarna, som lär vara tre drömnamn för Rikard Grönborg i dennes kommande VM-trupp.

Ett till namn som lär vara VM-aktuell är Oscar Klefbom, som hade en assist på Sam Gagners 5-1-poäng. Efter nattens förlust lär Edmonton nämligen vara helt och hållet borta från slutspel.

Corey Perry och Devin Shore gjorde Anaheims mål som inte kom från Rickard Rakells glödheta klubba.