Alex Hutchings Foto: C More

Alex Hutchings missar åtminstone den fjärde kvalmatchen mot Timrå. Det står nu klart efter hans cross-checking på en liggande Hampus Larsson.

Det var i gårdagens kvaldrama som Oskarshamns poängkung i HockeyAllsvenskan, Alex Hutchings, först fick ned Hampus Larsson på isen. Sen tryckte han en klubba i ansiktet på den liggande Timråkaptenen och fick matchstraff.

Efter matchen kom beskedet att Hutchings fått match penalty, vilket gör att han automatiskt är avstängd i kommande match.

– Det betyder att det blir en anmälan till disciplinnämnden och han är automatiskt avstängd nästa match, bekräftar domarbasen Pär-Olof Livf till Barometern.

– För att han använder våld mot huvudet, Timråspelaren fick huvudet i isen.

”INTE SNYGGT GJORT”

Hampus Larsson sade till Hockeypuls att han tyckte förseelsen från Hutchings var ful.

– Det känns som att han drar undan fötterna på mig så jag ramlar bakåt. När jag väl ligger där så kommer han och sätter klubban rätt i ansiktet på mig. Det är inte snyggt gjort. Jag har inte sett sekvensen så jag ska inte uttala mig för mycket om det.

HockeyAllsvenskan skriver på sin hemsida att den anmälan som kommit in gäller ”checking to the head”.